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茶改場新品台茶24號「山蘊」 成功轉化「茶界櫻花鉤吻鮭」

中央社／ 台北14日電
農業部茶及飲料作物改良場經由特殊製茶工藝，研發出台茶24號「山蘊」，將被譽為「台灣茶界櫻花鉤吻鮭」的原生種茶葉，轉化為高機能性烏龍茶，帶有獨特木質菇蕈味，並伴隨蔗糖、糖炒栗子般的溫潤甜香。（茶改場提供）中央社記者汪淑芬傳真 115年4月14日 中央通訊社
農業部茶及飲料作物改良場經由特殊製茶工藝，研發出台茶24號「山蘊」，將被譽為「台灣茶界櫻花鉤吻鮭」的原生種茶葉，轉化為高機能性烏龍茶，帶有獨特木質菇蕈味，並伴隨蔗糖、糖炒栗子般的溫潤甜香。（茶改場提供）中央社記者汪淑芬傳真 115年4月14日 中央通訊社

農業部茶及飲料作物改良場成功經由特殊製茶工藝，研發出新品種的台茶24號「山蘊」，將被譽為「台灣茶界櫻花鉤吻鮭」的原生種茶葉，轉化為高機能性的烏龍茶。

農業部今天發布新聞稿，茶改場為賦予台灣原生茶樹全新的市場定位，透過特殊的製茶工藝，成功將被譽為「台灣茶界櫻花鉤吻鮭」的原生種茶葉，轉化為高機能性的GABA烏龍茶，經分析其γ-胺基丁酸（GABA）與茶胺酸含量，顯著優於市售產品，為台灣健康機能茶飲市場與林下經濟產業注入強勁動力。

茶改場場長蘇宗振表示，台茶24號不僅具有學術與保育上的重要意義，透過這次開發出的GABA高值化製程，更證明台灣原生種具備發展為頂級保健茶飲的市場潛力。經試驗證實，台茶24號GABA烏龍茶的開發製程已臻成熟，能穩定產出符合規範的高品質機能茶。

茶改場說，台灣原生山茶是僅存於台灣的特有種，因稀有性被列為「接近受脅」等級，與常見茶種外型相似，卻是能長至10公尺高的小喬木，目前零星分布於中、南、東部海拔600至1500公尺的山區。

茶改場說，為了研發「山蘊」，經過19年選育，是目前台茶系列中唯一的純台灣原生種，更具備極強的抗病蟲害及抗逆境能力，非常適合有機友善栽培。

茶改場說，不同於一般烏龍茶，「山蘊」帶有獨特的木質菇蕈味，並伴隨蔗糖、糖炒栗子般的溫潤甜香，且透過氣相層析質譜儀的分析，已成功鎖定其重要特徵香氣分子，未來可作為茶葉生產品質控管的科學依據。

農業部林業保育署從2019年開始推動「林下經濟」政策，並於2021年12月跨部會協調後，台灣原生山茶正式加入林下經濟品項清單。茶改場表示，這項政策不僅維護生物多樣性，更讓台灣原生山茶成為推動在地經濟與環境保育的關鍵橋梁。

農業部 茶葉

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