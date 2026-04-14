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長期「火燒心」竟是胃癌找上門 日常生活3大好習慣不可不知

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
台北慈濟醫院舉辦「胃雨綢繆:別讓幽門螺旋桿菌變成胃癌」衛教講座，提升民眾對癌症的了解與預防。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院舉辦「胃雨綢繆:別讓幽門螺旋桿菌變成胃癌」衛教講座，提升民眾對癌症的了解與預防。圖／台北慈濟醫院提供

台灣胃癌發生率居高不下，早期症狀與一般胃痛極為相似，55歲王姓男子因長期感到「火燒心」及空腹胃痛，原以為只是早年三餐不正常導致的小毛病，經「糞便抗原檢測」與胃鏡檢查才驚覺已進入胃癌癌前病變階段。所幸發現早，經內視鏡手術治療後，成功保住完整胃部功能，重獲健康。

收治患者的台北慈濟醫院一般暨消化外科陳彥志醫師指出，胃癌好發於50至70歲族群，其中「胃幽門螺旋桿菌」是目前公認最危險的致病因子，且高達8至9成的胃癌案例是由該菌感染引起。

感染者罹患胃癌的機率是常人的6到10倍，且該菌多在幼年期即植入胃黏膜，長期誘發慢性發炎，最終導致胃黏膜萎縮或「腸化生」，演變為不可逆的癌症路徑。

王男本身並無癌症家族史，身體一向健朗，卻在檢查中發現感染。陳彥志醫師強調，胃癌早期症狀如上腹悶脹、食慾下降或輕微胃痛，極易被誤認為腸胃不適，若未即時根除幽門桿菌，病情將在沉默中惡化。

針對篩檢方式，陳彥志醫師表示，除了傳統胃鏡外，現在已有「糞便抗原檢測」這類非侵入性的工具。這項技術準確度高且程序簡便，適合做為初步篩檢的第一道防線。

由於王姓患者處於早期癌變，病灶未侵犯深層組織，醫師採取「內視鏡局部病灶刮除術」，不僅傷口微小、恢復極快，更免去了全胃切除的風險。陳醫師分析，早期發現的五年存活率可高達九成以上；反之，若延誤至晚期，不僅需面臨化療與胃部切除，存活率更會驟降至5%以下。

陳彥志提醒，日常生活中應養成良好飲食習慣、減少菸酒攝取，並注意飲食衛生，以降低感染幽門螺旋桿菌的機會。

台北慈濟醫院副院長何景良強調，胃癌防治應落實「早期篩檢、早期治療」。目前政府提供45至74歲民眾終身一次免費的非侵入性檢測，若出現長期胃部不適、體重不明原因減輕或解黑便等警訊，切勿依賴成藥緩解，應盡速就醫。

何景良副院長表示預防胃癌應從根源著手，民眾應進行篩檢，若發現感染幽門螺旋桿菌，應盡早諮詢醫師進行治療。圖／台北慈濟醫院提供
何景良副院長表示預防胃癌應從根源著手，民眾應進行篩檢，若發現感染幽門螺旋桿菌，應盡早諮詢醫師進行治療。圖／台北慈濟醫院提供

癌症 胃癌 腸胃 幽門螺旋桿菌

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