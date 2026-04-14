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台灣花生不正常植株、草螟蛾危害增高 專家籲農民防治

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
花生簇葉病病徵：葉片變小、節間縮短、花器葉化。圖／台南農改場提供
花生簇葉病病徵：葉片變小、節間縮短、花器葉化。圖／台南農改場提供

台灣落花生部分田區又傳出葉片變小、節間縮短、分枝增多如掃帚狀「不正常」植株，因目前仍無藥劑可預防，台南區農業改良場發現田間已開始出現散播菌質體媒介葉蟬蹤、籲請農友加強田間巡查適時防治。

花生雲林縣產量約占全台7成以上，其次彰化縣、嘉義縣及台南市，年初播種的花生預計6月陸續採收。

農改場研究人員指出，若開花期發病，花器甚至會葉片化，看起來好像未開花，植株通常較矮小，且因無法正常開花及光合作用能力下降，致果莢無法正常發育或產量減少。

農改場表示，此類病株在田間多呈不規則零星分布，為近年落花生產區時常可見的「落花生簇葉病」，病原為植物菌質體，農友應提高警覺。

農場表示，植物菌質體主要經由葉蟬等媒介昆蟲傳播，不會經土壤、風雨、種子、枝條摩擦或機械修剪等方式感染，因此防治媒介昆蟲、即時拔除病株及清除雜草，是目前防治落花生簇葉病的關鍵作法。

葉蟬屬刺吸式口器昆蟲，體型小、動作敏捷，俗稱「跳仔」，常吸食植物汁液危害作物。氣候溫暖、降雨較少更易繁殖與擴散。

因目前無藥劑可直接防治植物菌質體，只能透過降低媒介昆蟲族群密度、拔除病株杜絕感染源，並清除田間及周邊雜草減少葉蟬棲息環境，才能有效降低病害發生風險。農友巡田時應特別留意落花生葉片是否已出現葉蟬危害徵狀，及早發現、適時防治。

另於落花生採收期前後，田間偶可見果莢表面出現細小蛀孔，不僅影響外觀，也可能增加病害感染風險，進而影響產量與品質，此類情形多為草螟蛾危害所致。

研究人員指出，草螟蛾也可在玉米田繁殖，鄰近玉米田的花生田風險通常較高。草螟蛾成蛾於花生生育期間進入產卵繁殖，約種植後2個月幼蟲開始出現，主要危害花生根部及嫩果莢，尤以幼果期最易受害，待果仁逐漸成熟後危害則會降低。整體而言，約在種植後50至80天較易受害。

草螟蛾危害時幼蟲多已潛藏土壤，建議花期後至結莢期預防施藥。應盡量藥液噴在莖基部，以利藥效向上傳導，提高成效。農友應依生育期掌握時機，降低草螟蛾危害。

如有用藥或防治相關疑問，可洽農業改良場植物保護研究室聯絡人：彭瑞菊、蔡小涵、陳盈丞，電話06-5912959。

花生需加強田間葉蟬類昆蟲防治。圖／台南農改場提供
花生需加強田間葉蟬類昆蟲防治。圖／台南農改場提供

田間草螟蛾成蟲。圖／台南農改場提供
田間草螟蛾成蟲。圖／台南農改場提供

落花生果莢受草螟蛾危害取食出現「蟲孔」。圖／台南農改場提供
落花生果莢受草螟蛾危害取食出現「蟲孔」。圖／台南農改場提供

農改場 彰化縣

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