影／消基會抽驗15件兒童益生菌皆合格 3件驗出微量塑化劑

財團法人中華民國消費者文教基金會今天公布「2026兒童益生菌調查測試」結果，指出市售產品除了常見的菌數與標示問題外，亦可能存在塑化劑汙染風險，引發對兒童食品安全的關注。財團法人中華民國消費者文教基金會副董事長陳汝吟表示，此次抽驗15件都是安全合格，有三件檢驗出微量的塑化劑，雖然都在合法的標準內，但花一樣的錢當然希望買到檢驗不到的，畢竟其他廠商都能做到。

消基會表示，隨著益生菌逐漸被家長視為孩童成長過程中的「健康防護網」，市售產品廣告常以「調整體質」、「建立保護力」、「幫助排便」等訴求吸引消費者。然而業者過度行銷之下，家長在選購時往往著重品牌與宣稱效果，可能忽略兒童生理尚未成熟，對化學物質的耐受度較低。

報告指出，兒童肝腎代謝功能尚未發展完全，因此食品在「成分純淨度」上應具備比成人產品更嚴格的標準。根據2025年官方稽查資料，益生菌產品曾出現「菌數縮水」與「原料逾期」等品質問題；此外2026年初更發生國際品牌產品因沙門氏菌汙染而遭召回事件，凸顯相關產品在製程與品管上的潛在風險。

消基會進一步指出，除了微生物安全問題外，食品在加工與包裝過程中，也可能產生塑化劑汙染。特別是鄰苯二甲酸酯類（phthalates）若長期微量攝取，可能影響兒童健康，包括導致性早熟、過敏反應加劇，甚至影響神經發展。消基會呼籲，政府應加強兒童食品的監管與抽驗機制，業者亦應落實原料與製程管理，確保產品安全。另一方面，建議家長在選購兒童益生菌時，應審慎評估產品成分與檢驗資訊，避免過度依賴廣告宣稱，才能為孩童健康把關。