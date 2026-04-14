「獨騷」故宮開展！曝蘇軾也曾致敬屈原 珍貴「詛楚文帖」首次展出

端午節即將到來，端午節划龍舟是華人獨特的節慶、更與詩人屈原、楚辭有著深刻連結。故宮今起推出書畫大展「獨騷－楚辭文化意象與龍舟」，分別從歷史文化的脈絡、文學傳統對藝術文化的浸潤，以及節俗文化對屈原的跨時空迴響等面向，與觀眾一起探索這股跨越兩千年的獨特魅力。

策展人林宛儒表示，展名「獨騷」蘊含了幾層深意。一是「獨領風騷」，意為超越群倫。二是隱喻屈原孤獨憂愁的形象，屈原的〈離騷〉是文人在際遇不順時的精神寄託，「獨」與「讀」諧音，也藉此點出這個「痛飲讀離騷」的名士傳統。

展品中的蘇軾的「書中山松醪賦」屬乾隆三希堂珍藏。蘇軾遭貶惠州途中所作。他遇大雨受困於旅店，追憶定州釀酒往事，將飲酒與困頓際遇交織於文章中，在詩末自許「續離騷」——延續屈原將個人不遇昇華為豁達的力量。

首次展出的「詛楚文帖」則是西元前4世紀末，秦惠文王祭祀神靈時數落楚國背約失德、合理化秦國出兵正當性的政治聲明，真實記錄了當年大國博弈的歷史情境。除了歷史與政治意涵，此帖也是觀察戰國秦系文字從金文過渡至小篆的重要歷史見證。

楚文化深厚的巫風信仰、瀰漫祭祀與招魂的神祕氛圍是「楚辭」迷人之處。清朝蕭雲從所繪的〈離騷圖〉是楚辭圖像史上的重要里程碑。他賦予圖像獨立於文本的詮釋力，並將不同篇章的場景融合，提供跨文本的視覺導讀，其瑰奇風格與精湛版刻，被視為清初木刻版畫的藝術巔峰。

「獨騷」第三單元「端午民俗的屈原記憶」，則展示屈原投江的生命結局如何與仲夏時節帶有驅邪色彩的水上儀式匯流，轉化為追思詩人的集體行動。元代畫家王振鵬〈寶津競渡圖〉採水墨白描，以纖細線條勾勒龍舟競渡的盛況，畫中主龍舟宏大華麗，樓閣舟車刻劃精微，並生動描繪水戲與雜技表演。而〈明王穀祥 盤石菖蒲〉繪製菖蒲奇石盆景，畫幅上方〈菖蒲歌〉將植物特徵與屈原〈離騷〉深度連結，結合了端午辟穢與祈求長生的民俗，將文人雅趣與歲時節令的意象成功融匯為一體。

元代畫家王振鵬〈寶津競渡圖〉採水墨白描，以纖細線條勾勒龍舟競渡的盛況，畫中主龍舟宏大華麗，樓閣舟車刻劃精微，並生動描繪水戲與雜技表演。圖／故宮提供