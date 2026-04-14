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政府減塑卡關？環境部：塑膠袋減量要兼顧同理心及可行性

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
當前美伊戰事引發全球供應鏈高度緊張，國內針對塑膠袋、一次性醫療用品等民生物資的供給產生嚴重焦慮，塑膠袋甚至價格大漲3成。示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
當前美伊戰事引發全球供應鏈高度緊張，國內針對塑膠袋、一次性醫療用品等民生物資的供給產生嚴重焦慮，塑膠袋甚至價格大漲3成。示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

當前美伊戰事引發全球供應鏈高度緊張，國內針對塑膠袋、一次性醫療用品等民生物資的供給產生嚴重焦慮，塑膠袋甚至價格大漲3成。針對有媒體報導政府減塑卡關，環境部今表示，面對民生高度依賴的購物提袋，強制性作法非唯一工具，但要能提供做得到、可選擇及兼顧同理心的政策，才能讓減塑推動可長、可久。

環境部說，我國自推動限塑政策以來，已針對14類消費場域實施購物用塑膠袋管制措施，涵蓋量販店、超市、便利商店、百貨公司及麵包店等，逐步建立「使用者付費」與「自備替代」的消費模式。相關政策已有效促使民眾養成自備、重複、少用的購物習慣，並在主要通路形成穩定減量成效。

環境部坦言，傳統市場、夜市是減塑最後一哩路，主要是這些場域的攤商都是微型經濟、對於會造成成本增加的因素都會非常敏感，加上華人社會飲食習慣多湯、水，而攤商講求快速出餐，塑膠袋便是最便利的包裝下，攤商對塑膠袋的依賴較其他14類消費場域更難導入減塑。因此在亞洲各國，均將傳統市場、夜市列為推動減塑最具挑戰的場域。

環境部表示，為解決傳統市場減塑最後一哩路問題，環境部推動「袋袋箱傳-二手袋循環平台」，透過企業、機關、學校二手袋募集活動，鼓勵各界將閒置紙袋或環保袋提供出來，讓有需要購物提袋的零售攤商可作為替代塑膠提袋的方式。目前已有超過50家企業及通路響應參與，並陸續增加中，透過正向、互助及引導的循環措施，讓減塑措施被市場等場域的攤商接納，這樣的具體減塑作法，才能達到可長可久的循環體系的目標。

塑膠袋 環境部 減塑

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