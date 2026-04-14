高血壓增加大腦退化風險 嘉市聖馬爾定醫提醒穩定血壓預防失智

高血壓不僅威脅心血管健康，更是導致大腦退化與失智症的隱形推手。嘉義市聖馬爾定醫院神經內科醫師葉柏延表示，高血壓會對腦血管造成長期慢性損傷，進而破壞神經網絡，影響記憶力與反應速度，中年時期若未妥善治療，大腦退化風險將大幅提升。

葉柏延指出，高血壓是許多腦部疾病的共同風險因子，從微小中風到血管性失智都與其息息相關。長期血壓過高會導致血管硬化、血流減少與白質病變，這些變化初期雖無明顯症狀，卻會逐漸損害大腦執行力。根據國內研究觀察，未控制血壓的患者較易出現輕度認知障礙，甚至進展為阿茲海默症。

針對許多民眾擔心長期服用降壓藥會傷腎而擅自停藥，葉柏延澄清，根據2022年台灣高血壓治療準則，不控制高血壓對腎臟與腦部的傷害遠比藥物嚴重。除了數值達標，血壓的穩定度同樣重要，長期劇烈波動也會增加失智風險。

葉柏延提醒，成年人應養成定期測量血壓的習慣，並透過低鹽飲食、規律運動、戒菸限酒等方式控制。若生活調整後血壓仍未達標，應遵醫囑用藥並定期監測腎功能，切勿聽信偏方或自行減藥。控制血壓就是在保護大腦，預防失智應從平日的血壓管理做起。