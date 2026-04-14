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影／兒少法多年未修 民團抗議行政院修法怠惰

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
兒少權法多年未修，行政院遲未推出整合性修法草案，多個兒少與支持團體代表今天到行政院抗議。記者潘俊宏／攝影
兒少權法多年未修，行政院遲未推出整合性修法草案，多個兒少與支持團體代表今天到行政院抗議。記者潘俊宏／攝影

國內近年接連出現與兒少相關社會事件，突顯從兒少個資外洩風險到保障兒少人格尊嚴與身心健康的不足，加上兒少權法多年未修，台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長張祐嘉等兒少團體今天到行政院陳情應儘速修法，回應當前兒少面臨的新興議題困境。

張祐嘉表示，雖然衛福部長石崇良在立法院備詢時已承諾在四月會進行修法，但是朝野黨團已提出70餘筆修法草案之際，行政院卻未能提出修法整合版本，導致整體修法進程缺乏統整與方向，也讓兒少權益保障逐步被侵蝕。出來接見陳情團體的行政院代表再次承諾，政府會在四月提出修法版本，現場團體代表則表示會持續監督。

兒少團體要求行政機關盡速提出整合性修法版本，回應當前兒少處境與制度缺口，並清楚說明政策方向與修法時程；其次，立法機關除持續推動修法提案外，也應強化監督行政部門的責任，要求行政機關積極修法；再者，修法過程應納入兒少與第一線實務工作者的意見，使制度設計貼近實際現場需求；最後，政府應建立跨部會協作機制，整合社福、教育、衛環與數位治理等面向，確保兒少權益保障能具體落實。

兒少權法多年未修，行政院遲未推出整合性修法草案，台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長張祐嘉（前排右）等兒少團體今天到行政院陳情應盡速修法，以回應當前兒少面臨的新興議題困境。記者潘俊宏／攝影
兒少權法多年未修，行政院遲未推出整合性修法草案，台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長張祐嘉（前排右）等兒少團體今天到行政院陳情應盡速修法，以回應當前兒少面臨的新興議題困境。記者潘俊宏／攝影

兒少權法多年未修，行政院遲未推出整合性修法草案，多個兒少與支持團體代表今天到行政院抗議行政院遲未因應時代變遷來修法保障兒少權益，行政院代表接受陳情書。記者潘俊宏／攝影
兒少權法多年未修，行政院遲未推出整合性修法草案，多個兒少與支持團體代表今天到行政院抗議行政院遲未因應時代變遷來修法保障兒少權益，行政院代表接受陳情書。記者潘俊宏／攝影

兒少權法多年未修，行政院遲未推出整合性修法草案，台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長張祐嘉（前排右）等兒少團體今天到行政院陳情應盡速修法，以回應當前兒少面臨的新興議題困境。記者潘俊宏／攝影
兒少權法多年未修，行政院遲未推出整合性修法草案，台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長張祐嘉（前排右）等兒少團體今天到行政院陳情應盡速修法，以回應當前兒少面臨的新興議題困境。記者潘俊宏／攝影

兒少權法多年未修，行政院遲未推出整合性修法草案，多個兒少與支持團體代表今天到行政院抗議行政院遲未因應時代變遷來修法保障兒少權益。記者潘俊宏／攝影
兒少權法多年未修，行政院遲未推出整合性修法草案，多個兒少與支持團體代表今天到行政院抗議行政院遲未因應時代變遷來修法保障兒少權益。記者潘俊宏／攝影

立法院 行政院 修法 兒少 兒少隱私權

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