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全台酷熱今上看36度、紫外線恐達危險級 明微弱鋒面通過變天

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天環境吹西南風，各地晴朗穩定、高溫炎熱，白天高溫普遍來到30至33度，尤其南部近山區局部可能來到36度以上，中午前後紫外線偏強，可能達到過量甚至危險等級。本報資料照片
今天環境吹西南風，各地晴朗穩定、高溫炎熱，白天高溫普遍來到30至33度，尤其南部近山區局部可能來到36度以上，中午前後紫外線偏強，可能達到過量甚至危險等級。本報資料照片

今天各地晴朗穩定、高溫炎熱，中央氣象署表示，白天高溫普遍來到30至33度，尤其南部近山區局部可能來到36度以上，中午前後紫外線偏強，可能達到過量甚至危險等級，各地低溫為21至24度；降雨方面，僅午後山區有零星短暫陣雨。

明天微弱鋒面通過，北部及東北部氣溫稍下降；桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗及東南部地區亦有零星短暫陣雨，而中南部為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

周四基隆北海岸及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

周五鋒面通過，桃園以北、宜花地區有局部短暫陣雨，竹苗、東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

周六東北季風增強，周日東北季風影響，北部及東北部氣溫下降；水氣稍增多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周一東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨。

下周二至下周四東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

明天前馬祖、金門及今晚至明晨北部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返注意安全並留意航班資訊。

周四起基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

天氣暖熱，雲量較少區域中午前後紫外線指數偏高，在外活動注意防曬並多補充水分，必要時適當休息。

強烈颱風辛樂克位於關島東南東方海面，向西北方向進行，氣象署表示，目前強度已達巔峰，隨著北上其強度將逐漸減弱，距離遙遠對台灣天氣無直接影響，不過留意周四之後可能為基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海帶來長浪。

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