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新住民機車駕訓專班開班 中市加碼補助最高領2800元

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中所新住民駕訓專班，中市加碼補助最高領2800元。圖／豐原監理站提供
台中所新住民駕訓專班，中市加碼補助最高領2800元。圖／豐原監理站提供

台中區監理所及臺中市后里戶政事務所辦理「新住民機車考照專班」，由台中區監理所媒合豐原中山駕訓班，戶政事務所招生承辦，除交通部原有的1300元外，台中市府再加碼1500元，合計最高可獲得2800元補助金，限額3500名。

新住民機車考照專班前天開課，課程為期三天，規劃6小時學科與10小時術科專業訓練外，更特別納入家事法規與防範數位性暴力等多元課程，守護新住民權益。

豐原監理站表示，根據統計，參加過機車駕訓的學員較未受訓者，違規率可降低約59%、肇事率降低約36%。為鼓勵民眾落實防禦駕駛觀念，交通部針對全台民眾提供1300元駕訓補助至今年11月30日止，數量有限，用完為止。

台中市政府為加強年輕族群的安全駕駛觀念，針對設籍台中市或在台中市高中、大學就讀的18歲以上學生，推出「加碼補助」方案，115年3月16日至11月30日期間，於台中市指定駕訓班完成訓練並取得駕照者，除交通部原有的1300元外，市府再加碼1500元，合計最高可獲得2800元補助金。

交通部 駕照 機車

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