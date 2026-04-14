桃機到高鐵公定價800元？他喊太扯 計程車司機搖頭：搭錯車了

許多民眾因攜帶大件行李，從桃園機場到桃園高鐵站這段路程會選擇搭乘計程車。一名網友發文，稱現在從桃機坐計程車到高鐵站竟要價800元，直呼「超扯」。對此，有一位排班司機回應，跳錶的價格約380元而已，他恐怕是遇到違規的白牌計程車了。

一名網友在Threads發文，表示搭計程車從桃園機場到桃園高鐵站，公定價竟然高達800元，並且不准跳表，短短15分鐘的車程價格如此昂貴，讓他非常震驚。

此文一出，有一位機場排班的計程車司機回應，從第一航廈到高鐵站跳表的話約380元、第二航廈則是355元，他研判原PO不是用手機叫Uber、就是遇到違規計程車了。

不少網友也紛紛分享跳表的金額，證實上述司機的說法，「感覺（原PO）司機亂騙，我今天到高鐵附近410元」、「上次坐一航到高鐵380元」、「我家高鐵站旁邊，上次坐車回來跳表400元」、「兩天前從一航到桃園高鐵站420元」。

更有網友分享，桃園機場確實有很多違規拉客的白牌車，他們會強調自己是「排班計程車」，其實不是，有次他從桃機第二航廈搭到家裡，路途15公里卻被收了1500元，非常誇張。

還有許多網友建議坐機捷，既便宜又方便，「除非是半夜否則我一定坐機捷去，有高鐵行駛時間是有機捷的」、「機捷方便為什麼不坐」、「捷運不香嗎」、「不是有機場捷運嗎，40元就能解決的小問題」、「搭機捷過去很方便呀」。

事實上，桃園機場去年發生多起白牌車攬客拒檢，導致外籍旅客受傷意外的事件。交通部3月預告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，開放試辦多元計程車至機場載客，預計6月底前於高雄機場先行試辦，若業者違反機場試辦計畫或影響機場營運秩序，最重可終止其參與資格。