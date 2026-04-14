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衛福部推FHIR病人免帶光碟又省錢 癌團：知情權及同意權不應輕忽

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
癌症希望基金會副執行長嚴必文說，醫療院所整合病歷等資訊系統後，不讓病人帶著光碟滿街跑，節省病人的花費及時間，但在資訊整合時，應注意民眾的知情權及同意權，保障病人的就醫權益。本報資料照片
癌症希望基金會副執行長嚴必文說，醫療院所整合病歷等資訊系統後，不讓病人帶著光碟滿街跑，節省病人的花費及時間，但在資訊整合時，應注意民眾的知情權及同意權，保障病人的就醫權益。本報資料照片

現在民眾若要跨院就醫多需申請電子病歷、影像，並燒錄成光碟隨身攜帶。現今各醫院收費不同，以台大醫院來說，檢查報告、出院病歷摘要，10張以內每張20元，第11張起，每張5元。新光醫院則是病歷複製本每次申請10張以內，基本費200元，超過10張，每張加收5元；影像光碟為心導管影像一張500元。衛福部正推動醫學中心建構「快速健康照護互通性資源」（FHIR）標準，促進醫院間資訊互相流通。

癌症病人過去跨院就醫，就像一場「光碟流浪記」，要跑到醫院申請、帶著光碟，另一家醫院還不一定讀得出來。台灣癌症基金會總監馬吟津說，肯定衛福部推動FHIR，癌症更是與時間賽跑的疾病，讓醫師直接看到完整病歷，就是幫病人「搶時間、減負擔」，但癌症治療不能有斷點，期待未來系統可以做到結構化及普及性。

結構化方面希望不是只有資料流動，而是資訊可用性，讓醫師在不同醫院可以快速掌握病人治療的全貌，且病人不會只在醫學中心就醫，也會回到地區醫院或診所，FHIR的普及率也非常重要。如在台北就醫的癌友，回南部老家養病時若突發不適，當地地區醫院即能利用串接系統給予適當治療。

新光醫院副院長洪子仁說，目前醫療院所資訊系統各自獨立，衛福部為讓醫院與醫院、醫院與健保署間的資訊可以互相交換，必須先建立FHIR標準化格式，如此資訊才能流通。如新光醫院目前與北市聯醫陽明院區共同建立FHIR系統，串接中風病人轉院的病歷、檢查影像等資訊，讓病人獲得更好的照顧，以解決「資訊孤島」，實現以病人為中心的照護。

洪子仁指出，新光醫院也正建立申請健保用藥的事先審查資訊平台，將以電子化、數位化，類似墊子公文方式，取代現行的書審方式。目前衛福部選定醫學中心開始推展，原因是醫學中心服務量能占台灣的醫療服務量七成以上，加速醫療資訊串接，減少不必要的檢查，有助於落實分級醫療。

癌症希望基金會副執行長嚴必文說，醫療院所整合病歷等資訊系統後，不讓病人帶著光碟滿街跑，節省病人的花費及時間，但在資訊整合時，應注意民眾的知情權及同意權，保障病人的就醫權益。

健保 醫學中心 台大醫院

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