健腦多補充膽鹼！ 這3種食物助腦部發育、提升記憶力

屬於水溶性營養素的膽鹼（Choline），歸類為類維生素B群，身體可以少量自行製造，但大部分還是得靠飲食攝取。身心科醫師尤冠棠指出，懷孕時，營養需求變得更加複雜，除了多攝取鐵質、葉酸，膽鹼也是重要的營養素之一，幫助胎兒正常發育、增強神經功能，並促進母體的健康。

尤冠棠表示，近年愈來愈多研究關注孕期膽鹼補充的重要性，膽鹼與神經系統發育有關。部分研究顯示，孕期有較高的膽鹼攝取量，與兒童後續在注意力與資訊處理表現上的差異相關，但這類結果屬於功能性差異，並不能等於「提升智力」。

胎兒神經系統在孕後期快速發育，膽鹼的需求量相對提高，但不少孕婦的日常攝取量低於建議攝取量。依據美國國家衛生研究院建議，孕期建議膽鹼建議攝取量約為每日450mg，哺乳期建議攝取量約為每日550mg。

尤冠棠建議，可以透過日常飲食補充膽鹼，富含膽鹼的前三名食物包含蛋黃、牛肝或雞肝、鮭魚或其他脂肪魚。一顆雞蛋約含125至150mg膽鹼，是最容易取得的來源之一。動物肝臟屬於膽鹼密度很高的食物，但肝臟含有極高的維生素A，過量攝取恐有中毒風險，建議低頻率少量食用。

鮭魚是攝取優質Omega-3脂肪酸的絕佳天然來源，有助於胎兒大腦與視網膜發育，建議孕期適量攝取煮熟的鮭魚，一周1至2次250克替代紅肉是理想選擇。另外，優格、青花菜及其它十字花科蔬菜、蘑菇、胡蘿蔔、新鮮水果等，也含有較低濃度的膽鹼，可均衡飲食滿足每日所需的攝取量。

尤冠棠表示，當懷孕進入第三孕期（約6至9個月），不少孕婦開始出現疲倦、心悸、腦袋不清楚、睡不好等狀況，常被認為「肚子變大比較累」。其實這段時間正是母體與胎兒負荷快速上升的階段，不僅血液循環大幅增加、胎兒大量累積出生後要用的營養儲備，孕婦大腦也發生結構性調整。

尤冠棠提醒，第三孕期是胎兒體重迅速上升與大腦發育的關鍵期，應攝取充足鈣質與鐵質、膽鹼，每日均衡深綠色蔬菜、豆魚蛋肉類與全穀雜糧。而身體負荷上升的同時，母體神經系統也處於動態調整階段，近年腦影像研究顯示，孕期到產後期間，母體大腦會出現可觀的結構性變化。

「孕後期營養與休息的重要性，關係到胎兒發育與孕婦本身的身心穩定。」尤冠棠強調，適當讓身體休息格外重要，懷孕後期的準媽媽應隨時察覺情緒上的變化，透過輕散步、冥想紓解情緒，為分娩做好準備，懷孕後期適時的營養與休息，對產前與產後狀態都具有關鍵影響。