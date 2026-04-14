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白沙屯進香與大甲媽遶境考驗體力 醫師提醒5大原則遠離運動傷害
全台三月瘋媽祖，白沙屯媽祖與大甲媽遶境進香吸引數十萬人參與，但長途步行對身體是極大考驗。祐禾復健科診所院長羅嘉元表示，平時缺乏運動的人若突然長時間走路，容易出現肌肉僵硬、關節疼痛甚至運動傷害，民眾應掌握休息伸展、補充水分、配戴護具、挑選鞋襪及留意警訊等原則，才能健康完成信仰之旅。
每年3月至4月的媽祖遶境盛會，信眾動輒步行數十甚至上百公里，對下肢肌群如小腿腓腸肌、大腿股四頭肌造成持續負擔。羅嘉元建議，每行走1至2小時應休息10分鐘，並進行小腿後側拉筋與髖關節伸展，有助促進血液循環、減少乳酸堆積，避免肌肉拉傷。
由於台灣氣候悶熱，羅嘉元提醒，除了飲用白開水，也應適量補充電解質飲品以維持離子平衡，預防脫水、中暑或抽筋。針對有下背痛、膝關節炎或足底筋膜炎病史的民眾，可使用護腰、護膝或足弓支撐鞋墊分散壓力，但不可過度依賴以免造成肌肉萎縮。
在穿著方面，應挑選穿過的合腳運動鞋，避免穿新鞋，並選擇排汗襪以減少摩擦產生水泡。羅嘉元強調，若出現持續性關節疼痛或明顯腫脹，應立即停止行程並尋求醫療協助，不要因忍痛而導致傷勢加重，確保跟隨媽祖的旅程平安順利。
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