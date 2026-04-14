明起2波鋒面來亂 北東降溫有雨 周末天氣不理想南北溫差大
今天各地晴到多雲天氣，午後中北部山區局部有零星降雨發生，天氣風險公司天氣分析師黃國致今天表示，夜晚隨鋒面前緣水氣逐漸移入，北部及東北部地區轉多雲天氣。
氣溫方面，他說，今天北部地區約22至31度，中部地區約21至32度，南部地區約22至32度，東部地區約23至30度，白天各地溫暖偏熱，西部地區日夜溫差仍較明顯。
明天微弱鋒面通過，黃國致說，桃園以北、北海岸及東北部地區多雲到陰局部有短暫陣雨，竹苗及東部地區也有零星短暫雨發生，其他地區仍維持多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
黃國致表示，周四環境水氣仍多，北海岸及東北部地區仍為多雲局部有短暫雨天氣，其他地區多雲到晴，午後山區及近山區仍有零星短暫陣雨發生機會。這兩天北部及東北部地區高溫約降2至3度，中南部及東南部仍為溫暖偏熱的天氣。
周五另一波鋒面通過，北部及東部地區天氣再轉不穩定，黃國致表示，桃園以北及東部地區多雲時陰局部有短暫陣雨，竹苗及恆春半島偶有零星降雨發生，其他地區仍以多雲到晴為主，午後山區同樣有零星短暫陣雨發生機會。
黃國致表示，周末兩天受東北季風影響，水氣仍較多，周六北部、東部、恆春半島及中部山區多雲到陰有局部短暫陣雨：周日中南部、東部及中南部山區多雲到陰有局部短暫陣雨，北部地區則為多雲局部短暫雨天氣。受冷空氣影響，北部及東北部地區明顯轉涼，高溫降至24至26度，其他地區高溫略降1至2度，南北溫差明顯；低溫方面各地大至略降1至2度。
他說，下周一東北季風減弱，轉偏東風環境，北部及東北部氣溫略回升，迎風面東部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲至晴、午後山區有局部短暫陣雨的天氣型態。
此外，黃國致表示，今天、明天金門及馬祖地區，今天夜晚至明天清晨，西半部地區容易有局部低雲或霧發生影響能見度，外出活動注意安全並留意航班資訊。另周四起基隆北海岸、東部沿海及恆春半島沿海有長浪發生機率，海邊活動特別注意安全。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。