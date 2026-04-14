周六變天 賈新興：今起至5月25日高溫少雨機率較高

今天高溫悶熱，午後山區零星雨，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，明天受微弱東北風影響，周六受東北季風影響，其它時間大致午後短暫雨。今起至5月25日，台灣各地以高溫和少雨的機率較高。

天氣趨勢，賈新興表示，明天午後，受微弱東北風影響，竹苗以北、中投山區及宜花有零星短暫雨。周四，清晨北海岸、基隆至東北角及宜花有零星短暫雨，午後嘉義以北、各地山區及宜花東有零星短暫雨。周五，竹苗以北沿海有零星短暫雨，午後竹苗以北及宜花有零星短暫雨。

他說，周六受東北季風影響， 基隆、東北角及宜花東有零星短暫雨，午後雲林以北及宜花東有局部短暫雨。周日，清晨台南以南沿海有零星短暫雨，午後竹苗以南山區及嘉義以南有局部短暫雨，花東亦有局部短暫雨。

下周一，午後嘉義以南及台東有局部短暫雨，桃園以南山區及宜花亦有零星短暫雨 。下周二清晨，嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後台中以南及花東有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。下周三，午後南投以北山區、竹苗以北及宜花東有局部短暫雨。下周四清晨，嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。