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明天微弱鋒面通過北東降溫轉雨 周五又有鋒面報到再變天
今天西南風環境影響，各地晴到多雲天氣，午後山區有零星短暫陣雨發生機會。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，明天微弱鋒面通過，北部、東北部稍轉涼，桃園以北、東北部地區及恆春半島雲量增多，有局部短暫陣雨，竹苗地區偶有零星短暫陣雨發生，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨發生機會。明天清晨中部以北地區易有局部低雲或霧影響能見度。
周四微弱東北風環境，天氣風險公司表示，迎風面基隆北海岸及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴天氣，午後山區有零星短暫陣雨發生機會。清晨中南部地區能見度稍差。周五另一鋒面通過影響，桃園以北及東部地區雲多有局部短暫陣雨，竹苗地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨發生，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨發生機會。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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