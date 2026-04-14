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1張圖看最新水情評估 專家指周六起中南部水庫有望稍解渴

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
最新水情評估。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
最新水情評估。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

上一波春雨鋒面報到，中部地區水庫得到局部降雨量集中挹注；氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，尤其是明德水庫，該水庫的蓄水率已再度衝上90%以上。而這波春雨鋒面，對於南部水庫水情影響有限，進帳並不顯著；大部分的水庫蓄水率也都還是維持在60%以下。

他說，統計至昨天，北部的新山水庫、翡翠水庫及明德水庫都在90%以上；南部的仁義潭、曾文及阿公店水庫蓄水率則在該水庫的30%以下。

至於下一次水庫解渴會是什麼時候？他表示，根據歐洲（ECMWF）今晨最新數值模式模擬結果顯示，4月18日周六至4月20日下周一期間，由於中低層的風切線移入，配合環境水氣的供輸，是有機會為中南部地區帶來較為集中的降雨，對於現有水情同時具有緩減的效益。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

曾文 水庫 翡翠水庫

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