胡蘿蔔正當季好鮮甜 專家教你挑選小撇步 別跟它們放一起

正值胡蘿蔔主要採收期，農業部臉書粉專表示，胡蘿蔔又稱紅蘿蔔，口感清甜，是日常料理中常見的食材之一。胡蘿蔔喜歡冷涼的氣候，在台灣每年12月至隔年4月為主要採收期，產地以彰化、雲林與台南為主，這時期的胡蘿蔔直根肥大、色澤良好，風味也最鮮甜。

胡蘿蔔的料理方式多元，農業部表示，不論是煮湯、炒菜、燉煮、生菜沙拉或打成果汁都很適合，是許多家庭餐桌常見的蔬菜食材。選購胡蘿蔔時，可以留意幾個小技巧。第一，外型端正、扎實沉重；第二，表皮光滑、顏色橙紅均勻；第三，無裂痕或明顯損傷。

很多人買胡蘿蔔回家後，會直接放進冰箱，但其實胡蘿蔔的保存方式不只一種，農業部表示，依照使用需求與保存時間，可以選擇冷藏、冷凍或常溫等不同方式。

農業部表示，冷藏可以保存約1至2周，擦乾水分，切掉綠莖葉片，根部用白報紙或保鮮膜包起，放入冰箱直立冷藏。勿與蘋果、梨子、馬鈴薯同放。冷凍可保存約2至4個月，若胡蘿蔔一次用不完，可將切塊的胡蘿蔔汆燙約30秒，待冷卻後吸乾水分，再裝進冷凍保鮮袋。常溫保存約5至7天，由於胡蘿蔔不耐濕氣，要保存在陰涼處，用白報紙將胡蘿蔔一根一根包起來，放置陰涼處。