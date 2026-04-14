聽新聞
0:00 / 0:00

陽光行動／供需失調蛋價震盪 農民、消費者雙輸

聯合報／ 記者吳淑君李柏澔楊惠琪

一顆在產地僅值二至三元的雞蛋，你買到的是多少錢？台灣雞蛋產銷體系，建立在「包銷制」長達半世紀，監察院多次糾正農業部，指該制度使蛋農無法涉足消費市場，難掌握產銷狀況，導致蛋價暴起暴落，供需失調，農民與消費者雙輸。

十五年前農委會新聞稿寫著，「為改善包銷制度等缺失，未來重點工作為推動雞蛋分級計價制度、協助區域小型洗選集貨場…」。雞蛋分級的計價制度曾經曇花一現，其他的，應該是不了了之。

二○二三年全台蛋荒，蛋價一斤飆破百元，貴到讓人買不下手，隔年蛋價慘跌，換蛋農跳腳；台灣家禽統計手冊指出，二○二四年蛋雞產業「量增價跌」，產值較前一年大減五十八億元，成為家禽產業中少數明顯衰退項目，若無法建立精準的產銷預警與協調機制，蛋價劇烈波動與產業獲利不穩情況，恐將反覆上演。

監察院、台灣家禽統計手冊示警，政府充耳不聞；去年彰化「毒蛋」案，今年高雄春捲集體中毒事件，一個是洗選蛋，一個是傳統散裝箱蛋，兩大通路接連出事；雞蛋產量大玩數字遊戲，更是公開的祕密，連蛋農自己都不信的產蛋量，政府說雞蛋供應平穩時，大家應反問「真的嗎？」

讓人憤怒的是，蛋商為維持供貨穩定，調蛋、混蛋運作是常有的事，民眾花高價買的嚴選品牌，很有可能是混蛋「冒牌貨」，政府睜隻眼閉隻眼，溯源標籤恐早已失能。

雞蛋分級計價在國際上已是行之有年的成熟制度，農業部也說，洗選溯源就是在為雞蛋做分級，七月將上路的新制，洗選蛋市占率可望從四成提高至七成以上，洗選蛋成本每斤增加十元，但產銷「體質」不先改善，「混蛋」不先根除，漲價和可能吃到冒牌貨的雙重打擊，消費者難以忍受。農業部怎能置身事外？

監察院 農委會 農業部

延伸閱讀

蛋價每台斤漲3元連兩週上漲 公會：清明後生產調節

農業部指大陸市場具高風險 仍籲盡速恢復台灣農產品輸入

追查春捲中毒案 高雄市府鎖定中小型蛋商

讀家觀點／食安稽查撐不住 應走向簽證制

相關新聞

明天高溫達33度！這日起氣溫下降 2波鋒面「北東連5天有雨」

明天各地晴到多雲，高溫上看33度，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三起微弱鋒面通過，周五另一波鋒面接力，周末再有東北季風增強，北東降雨機率增加且氣溫下降，直到下周一降雨才會趨緩，中南部則不受影響，依舊是多雲到晴的天氣。

12縣市有感！宜蘭南澳19:23發生規模4.7地震 最大震度3級

中央氣象署發布第115033號地震報告，宜蘭南澳鄉今晚間7時23分發生規模4.7地震，地震深度48.8公里，最大震度3級。

晚間19:23發生有感地震 預估規模4.6台北明顯搖晃

今天晚間7時23分左右，發生有感地震，預估規模4.6，詳細地震資訊，稍後由中央氣象署說明。

偷用廚餘餵豬？彰化芬園2養豬場挨罰40萬起跳、移動管制14天 業者否認

國際非洲豬瘟疫情風險持續存在，彰化縣自2025年12月29日起公告，全縣養豬場全面禁止搬運廚餘餵養豬隻。不過縣府昨日執行跨機關突襲稽查，於芬園鄉查獲2處相鄰養豬場疑似違規使用廚餘及動物性廢渣，將依動物傳染病防治條例及飼料管理法裁罰，開罰金額40萬元起，情節重大或累犯者最高可處400萬元。

印度移工爭議 學者：限定產業 分階段試辦

專家表示，移工的引進不單是經濟需求，也要評估社會整體的接納態度。也有學者說，盤點目前開放引進印度移工的日本、新加坡，其犯罪率並未特別顯著，但為了去除國人的疑慮，或許可以分階段試辦，或學新加坡採限定產業引進。

印度移工爭議 藍：失聯移工問題多應先補強制度

勞動部長洪申翰日前證實，首批印度移工最快今年可能引進，國民黨立委昨指出，民進黨政府在二○二四年便與印度簽署ＭＯＵ（合作備忘錄），在社會溝通不足、失聯移工問題未解、配套未完備情況下加速推動，如今更將責任推給在野黨，以上問題未改善前，國民黨團反對引進印度移工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。