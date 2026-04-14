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陽光行動／自產自銷 品牌蛋自抬身價

聯合報／ 記者楊惠琪李柏澔吳淑君／專題報導

為擺脫包銷制度束縛，愈來愈多蛋農投入自產自銷，發展品牌雞蛋，掀起一波「雞蛋革命」。透過調整飼養方式、優化飼料配方，並建立自有銷售通路，不僅成功拉高蛋價、提升獲利，也逐步開拓高價品牌蛋的新藍海。

彰化蛋農陳秋池指出，其實每戶只要減養一成五，供需就能平衡，但「這就像割肉，誰願意先少賺？」蛋農彼此觀望，都在等別人先減養、先倒，結果就是集體困在低價循環中。他決定自己找出路。

陳秋池早年採傳統開放式雞舍飼養，十三年前在彰化二林斥資逾億元，興建現代化水簾密閉式雞舍。陳秋池與團隊研發飼料配方，每公斤飼料成本高達五十元，約為一般飼料的三至四倍，每月成本增加逾百萬元。他自創品牌「貂蟬蛋」每顆售價十六元，透過自建通路銷售，日銷量可達十萬顆。

陳秋池表示，現在蛋價幾乎都掌握在蛋商手裡，不管設備好壞，收購價都一樣；傳統蛋農若覺得利潤被壓縮，唯一的出路就是提升競爭力。

南部蛋農阿吉表示，在長年包銷制主導下，蛋農利潤被層層瓜分，甚至存在紅包、暗盤等不透明操作，「既然我是源頭，為何不自己掌握銷售？」十多年前他決定自產自銷，親自開車跑通路、挨家挨戶推銷，逐步建立穩定客源，並打造自有品牌機能蛋。

他在飼料中添加紅蘿蔔素、葉黃素與藻類等配方，改善蛋黃色澤、氣味與蛋白品質。雖然飼料成本增加約三成，但單顆蛋價也提高至八元，約為一般產地價的三倍。

阿吉坦言，打造品牌初期曾虧損近一年，靠團購讓利與口碑逐步打開市場，如今獲利已是過去包銷制的三倍以上。

五年前，雲林縣成立第一個雞蛋產銷班，想協助蛋農跳脫包銷制。產銷班班長林弘茂說，多年前他去日本參觀，看到日本蛋農組成雞蛋產銷班集資成立洗選廠，廠房約五甲地，全機械化，而且通路很大，蛋農團結，日本政府也願意輔導，他很羨慕，回來後提出成立雞蛋產銷班的想法，吸引不少同樣想擺脫包銷制的蛋農加入。

最後，產銷班成立了，但是找地蓋集貨場的資金龐大，人手也不夠，共同運銷的願望尚未成功，蛋農自己打通路也不容易，到現在還是在包銷制下運作，最省事，但也很無奈。

雞蛋

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