健康主題館／國衛院首揭癌細胞「偽裝潛行」 破解癌轉移關鍵機制

癌細胞偽裝轉移的致命機制。圖／國衛院提供

癌細胞比想像中還要聰明，為求生存，竟會隱身術，偽裝成白血球（人體免疫細胞）的一部分，騙過免疫系統，透過血液系統侵入重要組織，而其中重要關鍵就在於驅動癌症轉移的關鍵標靶蛋白MYADM，國衛院最新研究發現，MYADM蛋白如果過度表現，癌細胞轉移風險就愈高。

腫瘤並非癌症最可怕之處，反倒是癌細胞轉移、復發，致命風險更高，研究就發現，九成癌友死於轉移，但長久以來，明明已被清除乾淨的癌細胞再度出現，甚至轉移至其他器官，原因成謎，國衛院研究團隊破解了其中奧祕。

MYADM蛋白過度表現 癌轉移風險高

國衛院研究發現，驅動癌症轉移關鍵標靶蛋白MYADM，首度揭開癌細胞「偽裝潛行」的機制，可能成為多種癌症治療的重要標靶，為阻斷轉移、提升存活率帶來新契機。

國衛院院長司徒惠康表示，研究團隊篩選出14個與癌症轉移密切相關的基因，最終鎖定MYADM為核心調控因子。當癌細胞大量表現MYADM時，將啟動下游RhoA訊號，使細胞產生「膜起泡」現象，形成突起結構，讓癌細胞在血流中不易被破壞，同時提升黏附、穿透與移動能力。

司徒惠康強調，跨膜蛋白質MYADM係與骨髓細胞發育有關，被喻為驅動癌細胞轉移的核心關鍵。

國衛院癌研所所長查岱龍指出，癌細胞真的很聰明，居然會「借用」人體免疫細胞的移動能力，透過MYADM活化RhoA訊息傳導路徑，使自身具備類似白血球的「類阿米巴式遷移」能力，得以在組織間靈活穿梭，進一步侵襲並擴散至全身器官。

癌細胞模仿白血球 「類阿米巴式遷移」

什麼是「類阿米巴式遷移」？查岱龍解釋，這是白血球在體內巡邏、防禦外敵的重要機制，但是癌細胞卻「反向利用」這套機制，藉此提升移動效率，更可躲避免疫監控，形同披上隱形斗篷。癌細胞「借用」這種機制，藉由過度表現MYADM蛋白與調節蛋白RhoGDI結合，促使RhoA蛋白質釋放，並轉化為活性狀態。

此外，MYADM蛋白還可幫助癌細胞獲得「抗失巢凋亡」能力，查岱龍表示，一般細胞一旦脫離原本的環境就會自然死亡，但帶有高表現MYADM的癌細胞，卻能在血液循環中長時間存活，大幅提高轉移成功率，成為癌症惡化的重要推手。

「MYADM高度表現與多種癌症的不良預後密切相關。」查岱龍說，研究證實，乳癌、肺癌、腎癌及淋巴癌等癌症復發，與MYADM高度表現息息相關。研究團隊進一步驗證，一旦抑制MYADM後，癌細胞轉移至肺部與肝臟的能力明顯下降，腫瘤生長受到抑制，提升整體存活率。

精準醫療阻斷轉移 治療新方向

查岱龍指出，MYADM不僅是轉移的關鍵推手，也可能成為治療的重要標靶，可望成為精準用藥的重要生物標記。一旦研發出可以直接抑制MYADM表現的新藥，就可有效誘導癌細胞凋亡，且對正常免疫細胞影響有限，這項發現找到了癌症轉移的新路徑，更為臨床治療帶來新契機。

「MYADM是預測多種實體腫瘤惡化與轉移的重要臨床指標。」司徒惠康說，國衛院初步研發單株抗體和蛋白降解藥物，為精準醫療提供另一項強力的新武器，減少癌症轉移發生。隨著精準醫療時代來臨，從「殺死腫瘤」走向「阻止轉移」，將成為未來抗癌戰略的重要轉變，也開啟下一代抗癌策略，讓癌症由致命疾病邁向可控制的慢性病。

該研究成果刊登於國際權威期刊「Cancer Research」，揭示癌細胞轉移的新機制，也為癌症治療提供全新方向。