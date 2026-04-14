機械手臂輔助…腸癌微創手術 長輩少受苦

87歲老太太務農超過50年，7年前退休，雖有高血壓與糖尿病等慢性疾病，平日按時門診及服藥控制良好，規律到公園散步，熱心參與社區活動，身體還算硬朗，過著快樂的退休生活。不過，最近散步時常常很喘，只能走走停停，也懶得出門活動，自忖是老了，身體退化造成。

由於慢性疾病每三個月要回診，她跟醫師提起身體的近況，醫師詳查後，發現老太太已經三年沒有接受健康檢查，為她安排檢查後，顯示貧血與糞便潛血陽性反應。進一步大腸鏡檢查竟發現，在升結腸有一個3公分大小的惡性腫瘤，還好沒有任何擴散跡象。

經和醫師討論手術治療，評估後決定選擇機器人手臂輔助微創大腸切除與吻合手術，傷口小、手術精準、復原快。術後，老太太隔天即可下床走動，恢復由口進食，第五天出院返家，回家後第三天，原先的精神與活力都回來了。隔周回院複診時，病理報告證實為第一期大腸癌，後續按時複診追蹤即可。

台灣每年大腸癌的發生人數、死亡人數，位居所有癌症的第二位與第三位。一年約有1萬多人罹患大腸癌，並有超過5千人因大腸癌死亡。因為大腸癌是腸道黏膜的病變，會隨年齡的增加，罹癌的機會也增加。

如果發現大便中有血或黏液、排便習慣改變（一下子腹瀉，一下子便祕）、大便變細小、體重減輕或貧血，雖不代表一定發生大腸癌，但症狀如持續出現超過一星期以上，應立即找專科醫師檢查。

台灣已邁入超高齡化社會，大腸癌也是老年人占大多數。但老人家會擔心接受手術治療風險高，怕麻煩子孫，而猶豫動手術。其實，隨著醫療科技的進步，手術已進入微創時代，能減少傳統手術的傷害，就是老年病人也可以在接受手術後，身體復原得更快更好，及時不耽誤後續藥物與跨多科團隊的治療，順利回到原本的生活作息。