健康你我他／品味照顧者故事 健腦又療癒人心

閱讀林靜芸醫師著作的「謝謝你留下來陪我」一書，深獲啟示。圖／高人提供

聯合報元氣網去年9月國際失智症月，為讀者準備了多款健腦遊戲，邊玩邊護腦，還可參加抽獎，中獎者獲贈林靜芸醫師著作的「謝謝你留下來陪我」一書。年近古稀的我立馬參加，得獎名單公布那刻很驚喜，我是5名幸運兒中的一位。

獲贈此書，如獲至寶。書中林醫師分享照顧夫婿失智症的心路歷程，字裡行間流露出伉儷情深，令人敬佩的是林醫師勇敢面對，並衷心建言照顧者的角色扮演與具體處理方式，如同一面鏡子，提醒我預防失智的重要，以及萬一得照顧失智家人，該如何因應。

書中內容暖心動人，我細細品味循讀再三，不時用筆重點標記。「照顧失智者，我們能做的就是直面並接受疾病，給他充分的愛」、「閱讀相關書籍，尋找可參照的照顧經驗」、「尋求其他照顧資源，讓雙方都有喘息機會」，這些金句給我很大的啟示。

閱讀4月3日洪蘭教授刊登在聯合報名家論壇的文章，提到「閱讀療法」，她說：「透過讀別人的故事，來辨識自己的情緒，重組自己的認知…而且閱讀能減低杏仁核的負面反應，增加前額葉皮質對情緒的調節而使身心穩定。」讓我領略閱讀可以療癒人心。

4月23日「世界閱讀日」，我們一起響應培養閱讀習慣，從中獲得新知，活絡腦力，陶冶心性，豐富人生。