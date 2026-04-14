聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／品味照顧者故事 健腦又療癒人心

聯合報／ 文／高人（竹市東區）

<a href='/search/tagging/2/閱讀' rel='閱讀' data-rel='/2/127254' class='tag'><strong>閱讀</strong></a>林靜芸醫師著作的「謝謝你留下來陪我」一書，深獲啟示。圖／高人提供
閱讀林靜芸醫師著作的「謝謝你留下來陪我」一書，深獲啟示。圖／高人提供

聯合報元氣網去年9月國際失智症月，為讀者準備了多款健腦遊戲，邊玩邊護腦，還可參加抽獎，中獎者獲贈林靜芸醫師著作的「謝謝你留下來陪我」一書。年近古稀的我立馬參加，得獎名單公布那刻很驚喜，我是5名幸運兒中的一位。

獲贈此書，如獲至寶。書中林醫師分享照顧夫婿失智症的心路歷程，字裡行間流露出伉儷情深，令人敬佩的是林醫師勇敢面對，並衷心建言照顧者的角色扮演與具體處理方式，如同一面鏡子，提醒我預防失智的重要，以及萬一得照顧失智家人，該如何因應。

書中內容暖心動人，我細細品味循讀再三，不時用筆重點標記。「照顧失智者，我們能做的就是直面並接受疾病，給他充分的愛」、「閱讀相關書籍，尋找可參照的照顧經驗」、「尋求其他照顧資源，讓雙方都有喘息機會」，這些金句給我很大的啟示。

閱讀4月3日洪蘭教授刊登在聯合報名家論壇的文章，提到「閱讀療法」，她說：「透過讀別人的故事，來辨識自己的情緒，重組自己的認知…而且閱讀能減低杏仁核的負面反應，增加前額葉皮質對情緒的調節而使身心穩定。」讓我領略閱讀可以療癒人心。

4月23日「世界閱讀日」，我們一起響應培養閱讀習慣，從中獲得新知，活絡腦力，陶冶心性，豐富人生。

健康 失智症 照顧者 閱讀 元氣

延伸閱讀

健康你我他／讀書會養成閱讀習慣 藉討論接收不同想法

健康你我他／聊天、讀書報 動腦延緩退化

【 書評 日本文學】康文炳／閱讀的可能

照顧難題／歐晉德照護失智大姊 曾驚慌失措

相關新聞

明天高溫達33度！這日起氣溫下降 2波鋒面「北東連5天有雨」

明天各地晴到多雲，高溫上看33度，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三起微弱鋒面通過，周五另一波鋒面接力，周末再有東北季風增強，北東降雨機率增加且氣溫下降，直到下周一降雨才會趨緩，中南部則不受影響，依舊是多雲到晴的天氣。

12縣市有感！宜蘭南澳19:23發生規模4.7地震 最大震度3級

中央氣象署發布第115033號地震報告，宜蘭南澳鄉今晚間7時23分發生規模4.7地震，地震深度48.8公里，最大震度3級。

晚間19:23發生有感地震 預估規模4.6台北明顯搖晃

今天晚間7時23分左右，發生有感地震，預估規模4.6，詳細地震資訊，稍後由中央氣象署說明。

偷用廚餘餵豬？彰化芬園2養豬場挨罰40萬起跳、移動管制14天 業者否認

國際非洲豬瘟疫情風險持續存在，彰化縣自2025年12月29日起公告，全縣養豬場全面禁止搬運廚餘餵養豬隻。不過縣府昨日執行跨機關突襲稽查，於芬園鄉查獲2處相鄰養豬場疑似違規使用廚餘及動物性廢渣，將依動物傳染病防治條例及飼料管理法裁罰，開罰金額40萬元起，情節重大或累犯者最高可處400萬元。

健康主題館／國衛院首揭癌細胞「偽裝潛行」 破解癌轉移關鍵機制

癌細胞比想像中還要聰明，為求生存，竟會隱身術，偽裝成白血球（人體免疫細胞）的一部分，騙過免疫系統，透過血液系統侵入重要組織，而其中重要關鍵就在於驅動癌症轉移的關鍵標靶蛋白MYADM，國衛院最新研究發現，MYADM蛋白如果過度表現，癌細胞轉移風險就愈高。

機械手臂輔助…腸癌微創手術 長輩少受苦

87歲老太太務農超過50年，7年前退休，雖有高血壓與糖尿病等慢性疾病，平日按時門診及服藥控制良好，規律到公園散步，熱心參與社區活動，身體還算硬朗，過著快樂的退休生活。不過，最近散步時常常很喘，只能走走停停，也懶得出門活動，自忖是老了，身體退化造成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。