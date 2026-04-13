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高雄爆今年第3例境外移入登革熱 男馬爾地夫返國確診急隔離

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄爆今年第3例境外移入登革熱，一名男子與妻子從馬爾地夫返國確診。圖／高雄市衛生局提供
高雄爆今年第3例境外移入登革熱，一名男子與妻子從馬爾地夫返國確診。圖／高雄市衛生局提供

高雄登革熱境外移入升溫，衛生局今天公布今年第3例登革熱境外移入確定病例，一名男子與妻子赴馬爾地夫旅遊，11日晚間自桃園入境返家，隔日出現發燒、頸部及腋下紅疹等症狀，就醫採檢後確診，目前已安排至指定醫院住院隔離治療，防堵疫情在社區擴散。

衛生局指出，該名個案返國後即出現疑似症狀，經鳳山區診所通報並採檢確診，市府防疫團隊已同步啟動緊急應變機制，針對個案居住地及周邊活動範圍，展開室內外孳生源清除及化學噴藥等防治作業，務求阻斷病媒蚊傳播鏈，降低社區感染風險。

近期東南亞及南亞多國登革熱疫情仍持續，感染風險居高不下，民眾前往相關高風險地區旅遊時，務必加強防蚊措施，包括穿著淺色長袖衣褲、使用防蚊液，並避免於清晨及黃昏病媒蚊活躍時段外出。

另要求各診所落實TOCC問診機制，主動詢問民眾旅遊史、職業別、接觸史及是否有群聚情形，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉骨骼痠痛或出疹等症狀，應適時使用NS1快篩協助診斷，以利及早發現、及早處置。

衛生局強調，自登革熱流行地區入境14日內，若出現疑似症狀，應儘速就醫並主動告知旅遊史，切勿自行服用感冒藥延誤診斷，以免在社區活動期間增加傳播風險，造成疫情擴大。

桃園 疫情 高雄

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