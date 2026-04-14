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陽光行動／虛報產蛋量 同業間爾虞我詐打心理戰

聯合報／ 記者楊惠琪李柏澔葉冠妤許俊偉吳淑君／專題報導

日前農業部公布的雞蛋日產量約為十二萬六千箱，但同時間中華民國養雞協會統計卻達十三萬九千箱，數字兜不攏，蛋農之間還會打「心理戰」，有時隱匿減產，有時刻意高報產量，更有蛋農說，台灣的雞蛋統計數字，永遠都不會是真的。蛋價漲不漲看供需，但亂報的蛋產量如何拿來衡量供需？

蛋價漲價，常會看到理由是供不應求，反之則是供過於求。蛋農陳秋池說，官方統計的雞蛋產量與實際市場狀況存在明顯落差，難以精準反映供需。

他指出，日前農業部公布的日產量約為十二萬六千箱，每箱兩百顆蛋，但中華民國養雞協會統計卻達十三萬九千箱，「同一時間出現不同數字，顯示統計本身就存在誤差」。

他說明，雞蛋產量主要由養雞協會向各縣市蛋農詢問後彙整回報，仰賴蛋農口頭申報，難免出現偏差，「數字一定不會準」，目前僅能作為區間參考，約七至八成可信度。

當蛋雞場確診禽流感、產量大幅下滑時，蛋農往往不敢如實申報，主要是擔心引發防疫通報與撲殺風險。「如果原本一天兩百箱，感染後剩十箱，誰敢照實報？一報就等於承認出問題，可能面臨撲殺壓力」。

除了隱匿減產，也存在刻意「高報產量」的現象。近年蛋價低迷、產業獲利不佳，部分蛋農基於競爭與市場心理，可能將實際產量一百箱報為一百五十箱，這種行為在同業間帶有「心理戰」意味，意圖影響市場判斷，進一步壓低他人投產意願。

另外有蛋農說，台灣有很多禽流感的疫情存在，但是沒有人會通報，為什麼要通報？一旦通報政府會來查，要被撲殺，還要被禁養，等放哨兵雞，確定檢測安全才可以復養。政府補助不到一半，且雞得了禽流感牠不一定會全死，牠可能死了三分之一，還有三分之二可以繼續拚，為什麼不拚？

業界很多人都超養，實際養的蛋雞比登記的數量多，所以全台雞蛋產量十二點六萬箱是被低估的數字。為什麼很多雞農超養？一來要有一定規模才會賺錢，必須有經濟效益；二來是畜牧場登記規模雖受限，但實際上籠子可以塞進更多隻雞，所以產蛋箱數跟實際在產數，根本就兜不起來，台灣的雞蛋統計數字永遠都失真，這早已經是公開但又不能說的祕密。

農業部 雞蛋

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