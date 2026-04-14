健康名人堂／六個字，慢慢活—不是抗癌方法，是一種人生節奏

癌後，走了十八年，回頭看，其實沒有什麼神奇的方法。如果一定要說有，我用六個字形容：靈、心、動、吃、睡、玩。這六個字不是理論，是一路跌跌撞撞、慢慢修出來的生活方式。

人生很簡單 要活在真正自己

一、靈：不是宗教，是回到自己

很多人一聽「靈」，以為很玄。但其實很簡單，就是你有沒有活在真正的自己裡面。當一個人愈來愈安靜、愈來愈清楚，感覺會變得靈敏、敏銳，判斷會變簡單，創意也會流出來，因為靈感不斷，福至心靈。不是多學些什麼，而是少掉不屬於自己的。

二、心：很多病，卡在心裡

情緒如果沒有處理，身體很難真正好。怨、恨、委屈、壓抑、恐懼，不會自己消失，只會慢慢累積。特別是「關係」，很多人最傷的地方不在外面，反而在最親近的地方。有時我會跟病人說一句很直接的話：「如果真的太痛苦，先離開一下，也沒關係。」不是逃避，而是讓自己先活回來，關係不鬆開，身體很難鬆。

三、動：不用完美，只要開始

運動不需要太偉大，不一定要上健身房、重訓、跑馬拉松。走樓梯、深蹲、伸展、拿個寶特瓶動一動都可以。重點從來不是「做多好」，而是身體有沒有開始流動。

四、吃：回到單純，比什麼都重要

飲食，我走過一段極端的路。我曾經很認真每天打蔬果汁，持續三年，結果還是復發。那一刻我才真正明白，沒有任何一種食物可以救你。如果心是緊的、關係是亂的、壓力是大的，再好的飲食都只是局部。後來我回到吃天然的、原型的，不要太複雜。更重要的提醒，不要帶著恐懼吃東西。

五、睡：被忽略的修復力

很多人拚命吃、拚命運動，但忽略最基本的事，那就是睡覺。睡眠是身體最重要的修復時間，不是撐著、不是補救，而是讓身體有機會恢復秩序。

六、玩：很多人最不會的一件事

「玩」，很多人覺得不重要。但不會玩的人，通常也不會放鬆，長期不放鬆，就一直處在壓力狀態。

有趣很重要，玩不是放縱，而是回到輕鬆、自然、有彈性的狀態。你以為在養生，其實在用力，很多人愈做愈緊、愈做愈焦慮，一直找最好的方法，一直怕做錯。我後來的體會是，健康不是做更多，而是慢慢回到平衡。

什麼叫真正的愛自己？不是買東西、吃好料、追求感官刺激，是願意照顧身體、願意面對情緒、願意整理關係，願意讓自己慢下來，是一種長期的溫柔與負責。

只要活對了 健康自然留下來

生病，不只是壞事。走到今天，我反而這樣看，生病是個「大破大立」的機會。逼你停下來，讓你重新看見，你過去怎麼活？為什麼累？哪裡不對勁？甚至讓你有機會問一個更根本的問題：我到底要怎麼活？

這六個字說到底，只有一個核心，把人活回來。不是只顧身體、不是只做飲食，不是只靠方法。而是靈安、心鬆、身體動、飲食簡單、睡得著、也會笑。慢慢地，你會發現，健康不是追來的，是活對了，它自然留下來的。