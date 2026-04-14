聽新聞
0:00 / 0:00

印度移工爭議 學者：限定產業 分階段試辦

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

專家表示，移工的引進不單是經濟需求，也要評估社會整體的接納態度。也有學者說，盤點目前開放引進印度移工的日本新加坡，其犯罪率並未特別顯著，但為了去除國人的疑慮，或許可以分階段試辦，或學新加坡採限定產業引進。

政治大學勞工研究所名譽教授成之約指出，外來勞動力的引進不只是因應高齡化、少子等國家需求，也要評估其他國家在勞動力的競爭，例如日本、韓國、新加坡等，政府開拓更多移工來源國，對勞動力的引進都會是正面且有利的。

致理科大國貿系教授林國榮表示，引進移工國家過度集中在少數國家，當輸出國調整勞動力輸出政策時，容易造成勞動力供給中斷、引進成本上升，因此拓展移工來源國多元化，確實有必要。英語為印度官方語言之一，開放印度移工來台，跨國溝通成本較低，對於科技業特別重要。

盤點目前開放引進印度移工的日本、新加坡，其行蹤不明發生率及犯罪率並未特別顯著，但為了去除國人的疑慮，或許可以分階段試辦，或同新加坡採限定產業引進，進而建立評估機制。中華民國就服工會榮譽理事長黃杲傑表示，如果沒有足夠的配套措施，引起百姓恐慌不意外。

日本 韓國 新加坡 移工 印度

延伸閱讀

印度移工今年可望引進掀熱議 洪申翰：2前提沒達到就無引進問題

引進印度移工掀熱議 藍：制度未改善前全面反對

引進印度移工掀全民焦慮！律師揭重點：台灣開的條件決定人才或問題

【重磅快評】先說謊後甩鍋 民進黨引進印度勞工得先抓漏

相關新聞

明天高溫達33度！這日起氣溫下降 2波鋒面「北東連5天有雨」

明天各地晴到多雲，高溫上看33度，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三起微弱鋒面通過，周五另一波鋒面接力，周末再有東北季風增強，北東降雨機率增加且氣溫下降，直到下周一降雨才會趨緩，中南部則不受影響，依舊是多雲到晴的天氣。

12縣市有感！宜蘭南澳19:23發生規模4.7地震 最大震度3級

中央氣象署發布第115033號地震報告，宜蘭南澳鄉今晚間7時23分發生規模4.7地震，地震深度48.8公里，最大震度3級。

晚間19:23發生有感地震 預估規模4.6台北明顯搖晃

今天晚間7時23分左右，發生有感地震，預估規模4.6，詳細地震資訊，稍後由中央氣象署說明。

偷用廚餘餵豬？彰化芬園2養豬場挨罰40萬起跳、移動管制14天 業者否認

國際非洲豬瘟疫情風險持續存在，彰化縣自2025年12月29日起公告，全縣養豬場全面禁止搬運廚餘餵養豬隻。不過縣府昨日執行跨機關突襲稽查，於芬園鄉查獲2處相鄰養豬場疑似違規使用廚餘及動物性廢渣，將依動物傳染病防治條例及飼料管理法裁罰，開罰金額40萬元起，情節重大或累犯者最高可處400萬元。

印度移工爭議 學者：限定產業 分階段試辦

專家表示，移工的引進不單是經濟需求，也要評估社會整體的接納態度。也有學者說，盤點目前開放引進印度移工的日本、新加坡，其犯罪率並未特別顯著，但為了去除國人的疑慮，或許可以分階段試辦，或學新加坡採限定產業引進。

印度移工爭議 藍：失聯移工問題多應先補強制度

勞動部長洪申翰日前證實，首批印度移工最快今年可能引進，國民黨立委昨指出，民進黨政府在二○二四年便與印度簽署ＭＯＵ（合作備忘錄），在社會溝通不足、失聯移工問題未解、配套未完備情況下加速推動，如今更將責任推給在野黨，以上問題未改善前，國民黨團反對引進印度移工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。