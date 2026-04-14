電子病歷拚互通 癌團：幫病友搶時間

若跨院就醫，常需申請電子病歷、影像，燒錄光碟，大部分醫學中心燒製費用以兩百元起跳，如為特殊種類影像，價格更貴，超過三項，每張五百元。有時患者帶著光碟，至另一家醫院看診，不一定能讀出資料，台灣癌症基金會總監馬吟津就以「光碟流浪記」形容癌友跨院就醫的辛酸。

申請紙本、光碟等醫療紀錄，每家醫院收費不一，以台大醫院為例，檢查報告、出院病歷摘要，十張以內每張廿元，第十一張起，每張五元。新光醫院則是病歷複製本每次申請十張以內，基本費二百元，超過十張，每張加收五元。

光碟費用更貴，以台北馬偕醫院來說，醫療影像第一張光碟片費用為每次檢查一項二百元、二項四百元，三項（含）以上五百元，每增加一張光碟片加收第一張費用之百分之二十。台大醫院兩百元起跳，三筆（含）以上五百元。

馬吟津表示，癌友跨院就醫，宛如一場「光碟流浪記」，需在原先檢查的醫院申請紙本、光碟，但另一家醫院還不一定讀得出來光碟內容，有時癌友及家屬急得發慌，因為治療癌症，宛如與時間賽跑，醫師如能盡速看到完整病歷、檢驗檢查報告，就是幫病人「搶時間、減負擔」。

馬吟津說，期盼衛福部積極推動「快速健康照護互通性資源」（ＦＨＩＲ），盡快讓電子病歷系統都能做到聯通，不同醫院醫師均可快速掌握病人病情及治療全貌。

癌症希望基金會副執行長嚴必文指出，醫療院所應盡速整合病歷等資訊系統，不再讓病人帶著光碟滿街跑，減輕患者的身心壓力、經濟負擔。不過，在資訊整合時，必須注意民眾的知情權及同意權，保障病人的就醫權益。

新光醫院副院長洪子仁說，立ＦＨＩＲ標準化格式，有其必要性。新光已與北市聯醫陽明院區建立ＦＨＩＲ系統，串接中風病人轉院的病歷、檢查影像等資訊，減少不必要的檢查，有助於落實分級醫療。