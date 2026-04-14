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實驗教育明年修法 遭批審議不友善

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
參與實驗教育的學生人數十年成長近十倍，浮現審議與評鑑機制等問題。圖為以學生圓桌討論為核心的「哈克尼斯教學法」上課方式。本報資料照片
參與實驗教育的學生人數十年成長近十倍，浮現審議與評鑑機制等問題。圖為以學生圓桌討論為核心的「哈克尼斯教學法」上課方式。本報資料照片

實驗教育三法已實施十餘年，學生人數較制度上路初期成長近十倍，但制度擴張之際，也浮現審議與評鑑機制、辦學場地取得困難、特殊教育與輔導資源不足等問題。教育部次長張廖萬堅表示，將持續蒐集各界意見，作為明年修法與制度精進的重要依據。

實驗教育三法「學校型態實驗教育實施條例」、「高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例」及「公立高級中等以下學校委託私人辦理實驗教育條例」，二○一四年通過，二○一七年一次修法，明年邁向第十年。

教育部統計參與實驗教育的學生人數，從初期二八二三人，一一三學年度達兩萬七○二一人，十餘年間成長將近十倍。立法院教育及文化委員會昨舉辦修法公聽會，召集委員伍麗華表示，在少子化趨勢下，實驗教育逆勢成長，不僅顯示制度逐漸成熟，也反映愈來愈多家長學生選擇不同的教育路徑，希望盡速排審相關法案，持續推動實驗教育。

立委陳培瑜指出，法規明定實驗教育審議委員應聘請熟悉實驗教育者擔任，但在實務操作上，仍常由帶有傳統教育思維的人進行審查，導致審議過程對實驗教育不夠友善。另一方面，申請流程冗長，使偏鄉小校即使有意轉型為實驗教育，卻相當耗時，難以及時回應少子化下的轉型需求。

教育部次長張廖萬堅表示，未來將持續蒐整地方政府與辦學單位經驗，透過制度優化與行政支援，強化審議與評鑑機制的友善性與專業性，至於辦學場地問題，會將閒置教育資產資訊揭露，協助辦學單位取得適當空間。今年將以創新教育的計畫方式針對穩定辦學的實驗教育機構提供資源挹注，明年起推動主流教育與實驗教育的交流與反饋。

少子化 教育部 張廖萬堅 實驗教育 修法 教育

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