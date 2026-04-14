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學者：實驗教育關鍵在師資 師培應多元化

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
實驗教育三法明年上路第10年，近年不少大學科系特殊選才管道多增列「非學校型態實驗教育學生」等經歷。示意圖。記者許正宏／攝影
實驗教育三法明年上路第10年，近年不少大學科系特殊選才管道多增列「非學校型態實驗教育學生」等經歷。示意圖。記者許正宏／攝影

立法院舉行實驗教育三法修法公聽會，與會者普遍認為，制度擴張之後，若修法未能回應現場需求，恐難以支撐實驗教育下一階段的穩定發展。民團表示，因少子化、裁併校壓力，使小校轉型為實驗教育，若監管不足，恐讓學生權益受損。

「實驗教育若要真正深化，關鍵仍在師資。」政治大學教育學系副教授鄭同僚說，當前公立實驗學校之所以難以走出更大膽的步伐，原因之一就是師資培育體系仍以傳統模式為主，師資培育制度應同步多元化。

振鐸學會「順地台灣，福留子孫」專案執行秘書丁志仁建議，政府應盡快發展一套更符合實驗教育的支持模式，讓特教與輔導資源能更貼近現場需求。

全教總專業發展中心執行長葉明政則指出，部分公辦民營實驗學校特教資源不足，可能與辦學者擔心特教介入影響實驗理念，或本身行政能量不足有關。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，台灣偏鄉與非山非市公校大量轉型實驗教育，不只是教育理念成熟後的自然擴張，而是受少子化、裁併校壓力、補助誘因等因素。另一方面，機構與團體實驗教育也出現低監管等問題，使學生權益保障出現漏洞。

立法院 學校 修法 實驗教育 師資 師培

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