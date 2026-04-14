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劉珒獨奏會 優惠套票倒數

聯合報／ 本報訊
劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會將於28日演出。圖 / 聯合數位文創提供
劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會將於28日演出。圖 / 聯合數位文創提供

隨著演出進入倒數，十七屆蕭邦鋼琴大賽銅牌及馬祖卡獎得主劉珒（Kate Liu），將於四月廿八日在國家音樂廳舉行獨奏會。

本場獨奏會以「動靜之間」為主軸，曲目涵蓋蕭邦、舒曼與布拉姆斯的重要作品。從舞曲中細緻的節奏語感，到奏鳴曲厚實而深沉的結構層次，再延伸至浪漫樂派所描繪的詩意與張力，整體節目呈現鋼琴音樂在流動與凝聚之間的多重面貌。雙人套票八八折優惠倒數，邀請觀眾把握機會，迎接這場鋼琴之夜。請洽udn售票網購票。

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