劉珒獨奏會 優惠套票倒數

專家表示，移工的引進不單是經濟需求，也要評估社會整體的接納態度。也有學者說，盤點目前開放引進印度移工的日本、新加坡，其犯罪率並未特別顯著，但為了去除國人的疑慮，或許可以分階段試辦，或學新加坡採限定產業引進。

2026-04-14 00:44