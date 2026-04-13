從心靈療癒到晶片製程 Apple WWDC學生挑戰賽台灣8位學生獲獎創紀錄

Apple每年舉辦的全球學生開發者盛事WWDC Swift Student Challenge學生挑戰賽2026年結果揭曉，台灣今年共有8位優秀學生獲獎，創下歷年來最高紀錄！其中不僅有一位傑出獲獎者脫穎而出，獲獎作品更涵蓋了心靈健康、身障輔助、基礎科學教育及音樂文化等多元領域，展現台灣年輕一代開發者令人驚艷的技術實力與社會人文關懷。

在今年的獲獎名單中，傑出獲獎者傅羿綸（台北護理健康大學資管系二年級）的作品「ReMinder」介面設計色調就給人相當療癒的感受，命名巧妙運用台灣人最愛的雙關語，既是「提醒」也是「重塑想法（re-minder）」，目的在引導使用者面對並轉化壓力。

傅羿綸將心理諮商中的撕紙重組流程轉化為數位體驗，使用者先選取代表情緒的色彩，Apple Penceil化身數位蠟筆在iPad上盡情塗鴉抒發，接著透過擊碎玻璃的意象打破負面情緒，最後將碎片拼湊成象徵希望的星星，並生成帶有勵志語錄的明信片供使用者收藏。

另一個充滿溫度的作品則是是吳浩瑋（陽明交通大學資工系二年級）開發的「LifeRings」，靈感源自外婆鉅細靡遺記錄探訪親友次數的小本子，吳浩瑋以「年輪」為視覺核心，設計出專為長者優化的回憶整理App。介面採用超大按鈕與擬物化唱片機，讓長者能輕鬆透過錄音、照片、影片與地點記錄各種生活瑣事，並具備「時光膠囊」功能，讓回憶在特定時刻解鎖，目前成為家族情感連結的數位橋樑。

針對台灣複雜的交通環境，周竑宇（逢甲大學資工系三年級）開發了「WayFinder_AI」App，利用Core ML與LiDAR技術，為視障者提供即時導引。周竑宇運用台灣本地街景影像進行訓練，能精準辨識在地特有的斑馬線樣式、紅綠燈狀態，以及室內的門扇與階梯。不僅能以語音提示方位，還能整合深度影像避開障礙物，大幅提升視障者的行動自主權。

而在行政效能提升方面，譚聲全（中央大學人工智慧國際碩士一年級）的作品「Convolog」從自身痛苦經驗出發，瞄準會議記錄、待辦事項追蹤的痛點，開發出一款可完全離線使用的AI會議記錄App，主打隱私安全與資料不外流。即便在無網路的飛機或遊艇上，系統也能即時將語音轉為文字，並在錄音結束後自動生成摘要、關鍵字與待辦事項，除了解決研究生活困擾，也期望成為商務人士利器。

在科學教育領域，其中2位學生開發者也展現了強大的模擬技術。李柏霖（逢甲大學資工碩士二年級）開發的「ChipCraft」簡直是「爆肝工程師體驗App」，讓一般大眾透過iPhone即可互動式體驗複雜的半導體晶片製程，從晶圓清洗、沉積、蝕刻到封裝測試的每一個步驟，甚至加入觸覺震動回饋，將抽象的製程邏輯轉化為易懂的遊戲化教學，展現晶片大國的驕傲（？）。

目前人在英國交換學生的林映辰（台灣大學資工系三年級）則開發了「PhysicsQuest」，則是從擔任家教的經驗發想，透過2D小遊戲、AR實驗室體驗，解決物理學習中的抽象困難，未來更計畫擴展至Vision Pro平台。

今年獲獎作品中還有2款音樂類App。此次台灣獲獎者中年紀最輕的朱家佑（陽明交大附中二年級），設計了一款以藍調音樂為主題的節奏遊戲「Blues Journey」，遊戲介面意外有著老靈魂風格，透過五聲音階的教學與擊敗「Mr. Blues King」的趣味設定，帶領玩家更了解藍調音樂。

梁祐嘉（海洋大學資工系四年級）則開發了專業導向的「RiffNode」，試圖將昂貴的吉他效果器數位化。除了提供多種預設音色與和弦偵測功能外，更結合LLM語音指令調整效果參數，也嘗試利用iPad觸控螢幕模擬腳踩切換的舞台模式，大幅降低了初學者接觸樂器設備的門檻。

傅羿綸為本屆全球50位傑出獲獎者之一，作品「ReMinder」強調心靈壓力重塑與療癒。記者黃筱晴／攝影

周竑宇開發的「WayFinder_AI」App，利用AI模型與視覺辨識技術，為視障者提供即時導引。記者黃筱晴／攝影

海洋大學資工系四年級的梁祐嘉開發的「RiffNode」，試圖將昂貴的吉他效果器數位化。記者黃筱晴／攝影

先選擇代表心情的3個色彩，運用Apple Penceil化身數位蠟筆在iPad上盡情塗鴉抒發。記者黃筱晴／攝影

吳浩瑋開發的「LifeRings」回憶整理App，靈感源自外婆鉅細彌遺記錄探訪親友次數的小本子記者黃筱晴／攝影

逢甲大學資工碩士二年級李柏霖的「ChipCraft」，透過iPhone即可互動式體驗複雜的半導體晶片製程。記者黃筱晴／攝影

年僅17歲的朱家佑，設計了一款以藍調音樂為主題的節奏遊戲「Blues Journey」記者黃筱晴／攝影

跨國線上參與會議的林映辰所開發的「PhysicsQuest」，透過2D小遊戲、AR實驗室體驗，解決物理學習中的抽象困難。記者黃筱晴／攝影