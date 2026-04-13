明天高溫達33度！這日起氣溫下降 2波鋒面「北東連5天有雨」

明天各地晴到多雲，高溫上看33度，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三起微弱鋒面通過，周五另一波鋒面接力，周末再有東北季風增強，北東降雨機率增加且氣溫下降，直到下周一降雨才會趨緩，中南部則不受影響，依舊是多雲到晴的天氣。

黃恩鴻說，未來1周受到2波鋒面影響，明（14日）各地仍為晴到多雲的好天氣，但周三（15日）起有微弱鋒面通過，桃園以北、宜花、恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗、東南部也有零星短暫陣雨，中南部則為多雲到晴的好天氣，午後山區有零星短暫陣雨。

周四（16日）鋒面減弱，但基隆北海岸、東北部仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

周五（17日）另一波鋒面通過，桃園以北、宜花有局部短暫陣雨，竹苗、東南部、恆春半島也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

周六（18日）東北季風增強、周日（19日）持續受到東北季風影響，北東水氣較多，北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；下周一（20日）東北季風減弱，僅東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣。

溫度部分，黃恩鴻指出，明天各地高溫30至33度；周三、周四北部、東半部受到微弱鋒面影響，高溫略降為27至29度；周五至周日受到第二波鋒面及東北季風增強影響，北東高溫再降為25至27度。低溫部分，各地則為21至23度。

颱風部分，黃恩鴻表示，辛樂克颱風目前在關島東南東方370公里，距離台灣3000多公里不會帶來影響，後續將轉西北往北遠離，強度會逐漸減弱，但周四起基隆北海岸、東半部、恆春沿海會有長浪。