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守護飲水安全 台水建構全流程水質監控

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台水守護飲水安全，建構全流程水質監控。圖／經濟部提供
台水守護飲水安全，建構全流程水質監控。圖／經濟部提供

面對極端氣候與潛在水源汙染等挑戰，台水公司表示，全面升級國家級水安全監測體系，整合既有AI大數據警示平台（WQAP）、14座國際認證實驗室及水質行動檢驗車等資源，搭配在地創新研發的智能化水質採樣監測船「台水1號」，將傳統的「被動應對」轉化為「主動防禦」，嚴密把關從「水源頭到水龍頭」的每一滴水，確保全台自來水水質合格率持續維持在99.9%以上，讓民眾安心用水。

台水在全台布建多處線上監測設備，每年產生約12.7億筆數據，並結合「1910客服專線」，當偵測到特定區域通報件數異常增加時，水質警示平台即化身「核心智慧大腦」啟動應變機制，派遣專業團隊前往溯源攔截，展現科技賦能水務管理的最佳體現。

台水表示，為強化監測即時性並克服傳統檢驗的時效滯後問題，積極推動科技化設備，建構全天候水質監控網絡，從水源、製程到管網皆可即時掌握水質變化，同時，配備高機動性的「水質行動檢驗車」，車內搭載氣相層析質譜儀(GC-MS)、總有機碳分析儀及三維螢光檢驗等精密儀器，能在突發污染事件發生時，迅速開赴現場進行超過300項物質的快速篩檢，大幅縮短檢驗回報時間，第一時間界定污染範圍並阻絕風險。

此外，台水指出，去年正式啟航的智能化水質採樣監測船台水1號為MIT製造的創新設備，可橫行超過150個足球場大小的水庫，大幅提升了採樣效率與數據精準度，更提供友善、安全的工作環境，未來與行動檢驗車進行海陸協同作業，構成更綿密的水安全防護網。

台水強調，水質數據的透明化是深化民眾信任的重要基石。目前已於官網首頁開放全台68項飲用水水質平均數據，並於去年完成所轄供水及495個測點的建置。

台水指出，民眾只需透過手機掃描QR Code或進入官網，即可藉由串接Google地圖的分區功能，精準查詢所在地區的水質即時資訊，台水也將持續秉持「安心好水，幸福永續」的理念，以科學檢驗、多重把關與公開透明為原則，全天候守護國民用水安全。

大數據 台水

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