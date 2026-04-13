環評直播導入AI 新增文字雲、即時字幕系統

環境部為精進環評直播系統，本週起再新增2大功能，文字雲及AI即時字幕，一來是呈現會議討論焦點，另外則是透過AI技術將發言轉換為字幕，落實資訊無障礙。

環境部強化數位治理，將環評直播系統再精進，希望透過導入AI，能讓民眾更即時看到開發單位的回應說明，也讓環評委員可以更容易掌握民眾的建議。

環境部環境保護司長徐淑芷告訴中央社記者，本週環境部環評直播官方頁面已完成改版，新增2大系統，一是文字雲、二是即時字幕，目的是希望能透過AI，幫助線上觀看的民眾及環評委員都能理解當下正在討論的重點；明天起的環評直播就會啟用。

所謂的文字雲，是一種將文字資料視覺化的工具，文章或對話中關鍵詞出現頻率越高或越重要，字體就會越大，顏色也可能越顯眼，讓讀者能快速掌握核心、議題熱度或分析焦點。

文字雲的部分，徐淑芷表示，目前仍在測試階段，主要用意是讓民眾不用細聽，就可以第一時間知道當下討論的重點是什麼，文字雲也會隨討論的內容滾動呈現；如果想要知道詳細的內容，可以透過AI即時字幕。

除此之外，徐淑芷指出，目前規劃文字雲在進入閉門會議之前，將會議中討論的重點呈現給環評委員，逐一確認當天各方發言、民眾關切的項目，是否都已經充分討論；不過這部分涉及人力作業流程上的安排，預計最快5月中旬能推出。

徐淑芷表示，過去曾有民眾提議，希望環評直播中能加入手語，然而手語翻譯成本過高，因此改以AI技術將發言轉換為文字旁白，落實資訊無障礙；這套系統已經建置完成，之後會固定在網站上呈現。