李寶春挑戰歌劇經典 新編「阿依達的愛」有情有義

文武老生李寶春率領台北新劇團推出新編京劇「阿依達的愛」，李寶春說，新編京劇版有情更有「義」，「京劇新觀眾會被戲中濃烈情感吸引；老觀眾能從熟悉的皮黃聲中聽出全新生命力。」

主辦單位辜公亮文教基金會執行長辜懷群今天在記者會上表示，「阿依達的愛」重點不在於為了愛而捨命，「而是愛之外還有情義。」相比於西方歌劇原著中較為純粹、甚至帶點衝動的男女之愛，辜懷群說，京劇版鋪陳阿依達心繫國家，盡力送父親回國，背負著國家振興的重任，這點充滿「義」。

新編京劇「阿依達的愛」將舞台場景自古埃及轉移至西域邊疆，以女主角阿依達的「愛」為核心，描繪她在父親、愛人與情敵之間的糾葛與羈絆，最終選擇了愛情。

「阿依達的愛」由李寶春擔任編、導及主演，台北新劇團孔玥慈、李隆顯攜手音樂劇女高音林姿吟共同主演；幕後包括編腔呂玉勇、作曲鍾耀光都是一時之選。孔玥慈飾演阿依達，以跌宕起伏的唱腔刻畫內心掙扎；李隆顯飾演梅斯將軍，深情高亢；李寶春展現戰敗國王的復國意志與父親的愛和體諒。

辜懷群說，京劇版的女主角阿依達不是個被愛情沖昏頭腦的女孩子，「在她身上，愛情與親情交織糾纏，即便在送走父親後，她仍選擇回頭探望愛人的安危，這種心理層次的鋪墊，讓人物性格更加飽滿，不再是單一的悲劇符號。」

李寶春說，這齣戲讓他感受到「親情」的體會，「東方文化中，父母與子女的連結是終身的，就像清明祭祖，即便年歲已長，我站在父母碑前，仍會覺得自己是個孩子。」李寶春說，這種「依靠」與「寄託」，正是京劇版「阿依達」想要傳遞的親情溫度。

「阿依達」是作曲家威爾第（Giuseppe Verdi）最具代表性的經典歌劇之一，誕生至今長演不輟；千禧年更被迪士尼改編為音樂劇，由艾爾頓．強（EltonJohn）作曲，在百老匯上演數年，廣受觀眾喜愛。

李寶春說，正因為歌劇「阿依達」很經典，改編成京劇版更要做到老戲新融的藝術震撼，「要把作品做到讓人感動。」這次在音樂上仍由老搭檔作曲家鍾耀光創作，一是堅持傳統皮黃的調式，保留京劇最動聽、最紮實的藝術內核，但也引入百老匯音源，透過器樂烘托，營造強大的劇場震撼力。

新編京劇「阿依達的愛」將於5月23日及24日演出，地點在台北城市舞台。