快訊

穿短裙側坐遭砲轟…電競正妹主播黑化了！超狠1招反擊嚇傻網友

明天高溫達33度！這日起氣溫下降 2波鋒面「北東連5天有雨」

遭檢舉爭議言論 國民黨考紀會處分蕭敬嚴停權1年、賴苡任申誡

聽新聞
0:00 / 0:00

臨床現場搬進教室 台大醫院教學導入沉浸式科技

中央社／ 台北13日電

當面對多重傷患檢傷判斷與緊急處置，以沉浸式場景與即時互動操作，學員在模擬情境進行決策與緊急處置訓練，台大醫院智慧學習教室導入沉浸式科技，翻轉傳統醫學教學。

台大醫院今天舉行智慧學習教室啟用典禮，宣布全新建置的智慧學習教室正式啟用，透過導入沉浸式投影、虛擬實境（VR）及互動式數位學習系統，打造兼具彈性與科技感的教學空間，盼為醫學教育開創嶄新模式。

台大醫院透過新聞稿表示，隨醫學教育型態與科技快速演進，傳統教學空間已難以滿足多元學習需求。智慧學習教室將原臨床技能中心的模擬手術室、中控室及電腦教室全面升級，整合為具備沉浸式體驗與高度互動性智慧學習教室，其中最具特色的是三面環景沉浸式投影系統。

三面環景沉浸式投影系統，透過多台雷射投影機與情境燈光，營造臨場感十足的教學環境，使學生能在接近真實臨床情境中進行訓練。院方說明，教室也配置98吋互動式觸控螢幕、雷達感應互動系統及可彈性切換的多種教學模式，大幅提升課堂互動與學習成效。

智慧學習教室除了支援沉浸式教學外，還整合多項創新功能，包括虛擬實境（VR）自主學習、遠距視訊教學及跨教室即時連線。台大醫院表示，希望教學不再受限於單一空間，透過無線會議系統，教師可同步展示教材與遠端與會者畫面，提升遠距教學臨場感。

台大醫院指出，這次智慧學習教室建置，不僅是空間與設備升級，更代表醫學教育從傳統走向數位化、個人化與情境化的重要轉型。透過整合臨床教學需求與先進科技應用，未來將持續發展更多創新教學模式，培育具備臨床判斷與科技素養的新世代醫療人才。

台大醫院 教室

延伸閱讀

彰師大白沙夏日學校 三師計畫促跨世代教學相長

部落孩子跨校交流 汐止區白雲國小分享數位科技體驗

幫高中生建立運算思維 教育部開設「PythonAI線上多元選修」

雙素養教學 國教署砸千萬推動國中小多元閱讀教育

相關新聞

明天高溫達33度！這日起氣溫下降 2波鋒面「北東連5天有雨」

明天各地晴到多雲，高溫上看33度，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三起微弱鋒面通過，周五另一波鋒面接力，周末再有東北季風增強，北東降雨機率增加且氣溫下降，直到下周一降雨才會趨緩，中南部則不受影響，依舊是多雲到晴的天氣。

12縣市有感！宜蘭南澳19:23發生規模4.7地震 最大震度3級

中央氣象署發布第115033號地震報告，宜蘭南澳鄉今晚間7時23分發生規模4.7地震，地震深度48.8公里，最大震度3級。

晚間19:23發生有感地震 預估規模4.6台北明顯搖晃

今天晚間7時23分左右，發生有感地震，預估規模4.6，詳細地震資訊，稍後由中央氣象署說明。

偷用廚餘餵豬？彰化芬園2養豬場挨罰40萬起跳、移動管制14天 業者否認

國際非洲豬瘟疫情風險持續存在，彰化縣自2025年12月29日起公告，全縣養豬場全面禁止搬運廚餘餵養豬隻。不過縣府昨日執行跨機關突襲稽查，於芬園鄉查獲2處相鄰養豬場疑似違規使用廚餘及動物性廢渣，將依動物傳染病防治條例及飼料管理法裁罰，開罰金額40萬元起，情節重大或累犯者最高可處400萬元。

經濟部推動塑膠袋平價專案 本周起陸續進入市場

經濟部自4月起推動塑膠袋平價專案，因應中油四輕4月1日提前運作新增乙烯產能，中油及國內業者已完成5000噸平價原料專案簽約，由業者承接中油四輕乙烯，提供平價聚乙烯原料給塑膠袋加工業者，預計可增加供應約12.5億個塑膠袋，這批平價物資將供貨予通路、商圈及市場，預計本周起陸續鋪貨進入市場。

守護飲水安全 台水建構全流程水質監控

面對極端氣候與潛在水源汙染等挑戰，台水公司表示，全面升級國家級水安全監測體系，整合既有AI大數據警示平台（WQAP）、14座國際認證實驗室及水質行動檢驗車等資源，搭配在地創新研發的智能化水質採樣監測船「台水1號」，將傳統的「被動應對」轉化為「主動防禦」，嚴密把關從「水源頭到水龍頭」的每一滴水，確保全台自來水水質合格率持續維持在99.9%以上，讓民眾安心用水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。