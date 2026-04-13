臨床現場搬進教室 台大醫院教學導入沉浸式科技

當面對多重傷患檢傷判斷與緊急處置，以沉浸式場景與即時互動操作，學員在模擬情境進行決策與緊急處置訓練，台大醫院智慧學習教室導入沉浸式科技，翻轉傳統醫學教學。

台大醫院今天舉行智慧學習教室啟用典禮，宣布全新建置的智慧學習教室正式啟用，透過導入沉浸式投影、虛擬實境（VR）及互動式數位學習系統，打造兼具彈性與科技感的教學空間，盼為醫學教育開創嶄新模式。

台大醫院透過新聞稿表示，隨醫學教育型態與科技快速演進，傳統教學空間已難以滿足多元學習需求。智慧學習教室將原臨床技能中心的模擬手術室、中控室及電腦教室全面升級，整合為具備沉浸式體驗與高度互動性智慧學習教室，其中最具特色的是三面環景沉浸式投影系統。

三面環景沉浸式投影系統，透過多台雷射投影機與情境燈光，營造臨場感十足的教學環境，使學生能在接近真實臨床情境中進行訓練。院方說明，教室也配置98吋互動式觸控螢幕、雷達感應互動系統及可彈性切換的多種教學模式，大幅提升課堂互動與學習成效。

智慧學習教室除了支援沉浸式教學外，還整合多項創新功能，包括虛擬實境（VR）自主學習、遠距視訊教學及跨教室即時連線。台大醫院表示，希望教學不再受限於單一空間，透過無線會議系統，教師可同步展示教材與遠端與會者畫面，提升遠距教學臨場感。

台大醫院指出，這次智慧學習教室建置，不僅是空間與設備升級，更代表醫學教育從傳統走向數位化、個人化與情境化的重要轉型。透過整合臨床教學需求與先進科技應用，未來將持續發展更多創新教學模式，培育具備臨床判斷與科技素養的新世代醫療人才。