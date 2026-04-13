吃山藥容易致癌？ 醫師闢謠列「5大益處」：吃不胖關鍵在這1招

坊間常流傳「山藥含有荷爾蒙，吃多了容易誘發乳癌或讓腫瘤惡化」，讓不少女性對這項健康食材避之唯恐不及。對此，醫師劉博仁出面闢謠，直指山藥並不含雌激素，民眾無須過度擔憂，真正影響腫瘤與健康的關鍵，其實是整體的飲食、壓力與睡眠。

劉博仁醫師在臉書粉專分享，診間常遇到女性患者憂心忡忡地詢問山藥與乳癌的關聯。他解釋，醫學上的真相是，山藥確實含有一種名為「薯蕷皂苷」的成分，這種成分在「實驗室」的特定條件下可以被轉換成荷爾蒙，但「人體內部」根本無法進行這項轉換機制。

因此，吃山藥並不會刺激乳房腫瘤或子宮肌瘤生長。劉博仁更進一步指出，山藥因為富含豐富的膳食纖維，不僅不會增加荷爾蒙，反而能幫助身體代謝、排出體內多餘的雌激素，同時達到抗氧化與抗發炎的效果。

從功能醫學的角度來看，山藥其實是非常優質的食材，劉博仁列舉了以下5大優點：

1.排除多餘雌激素：豐富的膳食纖維是幫助代謝的得力助手。

2.抗發炎與抗氧化：有助於降低體內的慢性發炎反應。

3.修復腸道屏障：內含的黏液蛋白對腸道黏膜具有保護與修復作用。

4.促進腸胃消化：含有天然酵素，能幫助消化運作。

5.支持免疫系統：提升身體整體的防禦與防護力。

除了荷爾蒙迷思，也有人擔心吃山藥容易發胖。劉博仁澄清，山藥的熱量其實比白飯低，加上屬於低升糖指數（GI）食物且富含纖維，吃下肚後極具飽足感，本身並不容易讓人變胖。

不過，醫師也特別提醒一個飲食大忌：山藥在營養學上屬於「全穀雜糧類（澱粉）」，正確的吃法應該是拿來「取代部分主食」（例如少吃半碗飯，換成吃山藥），而不是在正常的三餐主食之外又「額外增加」山藥的攝取量。只要聰明替換，就能安心享受山藥帶來的健康益處。