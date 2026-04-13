睡不著別只喝牛奶！營養師推「5大助眠神物」：小酌反而更疲勞

現代人生活節奏快、壓力大，到了夜晚常難以入睡。面對失眠困擾，長輩或坊間最常建議的解方莫過於「喝杯溫牛奶」。對此，營養師張語希指出，牛奶中的色胺酸確實有助於放鬆，但其實還有其他效果顯著的「助眠高手」，建議有睡眠困擾的民眾可以將這5大神隊友加入日常的晚安清單中。

張語希在臉書粉專發文分享，透過科學證實，以下5種食物能有效提升睡眠品質：

酸櫻桃：被譽為天然的「褪黑激素」來源。研究顯示，飲用酸櫻桃汁能夠顯著拉長睡眠時間，並提升整體的睡眠效率。

奇異果：含有豐富的「血清素」與抗氧化物質。建議在睡前一小時食用兩顆，有助於縮短入睡時間，讓睡眠進入更深沉的狀態。

核桃：富含Omega-3脂肪酸以及褪黑激素的前驅物，能夠協助調節大腦神經傳導，讓睡前的情緒更加安定平穩。

香蕉：堪稱「鎂與鉀」的完美結合，不僅能舒緩緊繃的肌肉，其內含的色胺酸也能幫助大腦徹底放鬆，是極佳的助眠點心。

南瓜子：含有高濃度的「鎂」與「色胺酸」。鎂是現代人普遍缺乏的舒壓礦物質，能有效穩定神經、減緩焦慮感。

除了透過飲食輔助，張語希也特別提醒，睡前的生活習慣同樣是決定睡眠品質的關鍵。她呼籲民眾應避開兩大破壞睡眠的地雷：首先，睡前4到6小時應盡量避免攝取過量的咖啡因與酒精，許多人誤以為喝酒能助眠，但實際上酒精會嚴重破壞深層睡眠的結構，讓人越睡越累；其次，吃對助眠食物後，務必要將室內燈光調暗，為身體營造微光環境，才能讓體內的褪黑激素順利分泌並發揮作用。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康