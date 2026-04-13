台鐵玉成段慧榮台北總部都更案今動土 盼形成「南港-竹科」科技廊帶

台鐵首度推動的產、官、學公辦都更指標案「台鐵玉成段慧榮台北總部大樓」，今天舉辦開工動土典禮，預計2029年底完工，落成後將打造成1棟23層的多功能複合式大樓空間，作為商務辦公、科技研發與教育公益使用。

今日動土典禮邀請多位產官學代表出席，包括台鐵董事長鄭光遠、台北市都更處處長詹育齊，以及台北市立大學校長邱英浩共同見證。

台鐵玉成段慧榮台北總部大樓公辦都更案，基地位於市民大道七段，鄰近新新公園、台鐵公司南港調車場公辦都更案，面積約0.33公頃，2021年由慧榮科技公司得標，2025年4月獲台北市政府准予核定，實施都市更新事業計畫及權利變換計畫、同年12月正式申報開工，預計2029年底完工。

台鐵指出，本案為台鐵公司首次與科技產業合作開發，預計興建1棟地上23層、地下5層的鋼骨結構（SC）企業總部大樓，總樓地板面積約40161.15平方公尺；1至3樓將捐贈予台北市立大學，作為教育及多功能展演等公益設施空間，5至23樓則作為慧榮科技的台北總部據點。

台鐵表示，慧榮科技現為美國納斯達克（NASDAQ）上市公司，在全球記憶體控制晶片領域極具領導地位，未來總部進駐後不僅將發揮產業領銜作用，更預期能與鄰近的國際大廠（如輝達）產生強大的加乘效應，帶動周邊相關產業佈局，進而加速催化「南港-竹科」科技廊帶的成形。

此外，台鐵也指出，地區結合南港調車場、商三特及南港車站BOT等大型開發案及交通樞紐等優勢，勢必吸引高端科技人才進駐，共創政府、民間、地方三贏局面。

台鐵玉成段慧榮台北總部大樓今天舉辦開工動土典禮，預計2029年底完工。圖／台鐵提供

台鐵玉成段慧榮台北總部大樓今天舉辦開工動土典禮，預計2029年底完工。圖／台鐵提供