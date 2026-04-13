塑膠袋丟垃圾桶？ 環保局揭「回收3原則」 做錯最高罰6千

許多民眾天天都會用到塑膠袋，但丟棄時究竟該當作一般垃圾還是資源回收？臺中市環保局對此解答，塑膠袋的回收與否，取決於其製造材質與使用後的清潔程度，並非全數都能進到回收體系。若民眾未確實做好分類，最高恐將面臨6,000元的罰款。

以每個家庭最常見的「抽取式衛生紙外包裝」為例，這類袋子大多屬於單一的塑膠材質。只要內部沒有殘留異物或明顯的髒汙，就具有相當高的回收價值，民眾千萬別順手把它當成一般垃圾丟棄。在處理時，只需將其與其他乾淨的塑膠袋混和收集即可，無須額外獨立分類。

到底哪種塑膠袋才能回收？環保局公布了簡單的判斷標準，民眾只需檢視是否具備以下三大原則： 1.透光：光線能穿透材質。 2.單一材質：沒有混雜其他成分的純塑膠。 3.乾淨：袋內無殘留物、無油垢。

只要同時滿足上述條件，塑膠袋就能順利進入資源循環體系被再利用。至於收集與丟棄的步驟，建議大家先將用過的乾淨塑膠袋一一鋪平、擠出內部空氣，接著將多個塑膠袋集中打結成一大袋，最後再交給資源回收車或民間清潔隊即可。

需要特別留意的是，市面上有許多看似塑膠的「複合材質」包裝，例如內層含有鋁箔（如洋芋片袋、咖啡豆袋）、紙質、PLA（聚乳酸），或是混和多層不同塑膠的密封袋，這些通通無法回收。此外，若塑膠袋已經沾滿了油垢、醬汁且無法徹底清洗乾淨，也請直接丟進一般垃圾桶。

環保局提醒，確實執行垃圾分類不僅能減輕環境壓力，更能讓資源發揮最大效益。若民眾未依規定分類且屢勸不聽，相關單位可依《廢棄物清理法》開罰新台幣1,200元至6,000元不等的罰鍰，呼籲大眾養成良好習慣，避免傷了荷包。