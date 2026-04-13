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偷用廚餘餵豬？彰化芬園2養豬場挨罰40萬起跳、移動管制14天 業者否認

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府跨機關突襲稽查，於芬園鄉查獲2處相鄰養豬場疑似違規使用廚餘及動物性廢渣，將依動物傳染病防治條例及飼料管理法裁罰，開罰金額40萬元起跳。圖／彰化縣府提供
彰化縣府跨機關突襲稽查，於芬園鄉查獲2處相鄰養豬場疑似違規使用廚餘及動物性廢渣，將依動物傳染病防治條例及飼料管理法裁罰，開罰金額40萬元起跳。圖／彰化縣府提供

國際非洲豬瘟疫情風險持續存在，彰化縣自2025年12月29日起公告，全縣養豬場全面禁止搬運廚餘餵養豬隻。不過縣府昨日執行跨機關突襲稽查，於芬園鄉查獲2處相鄰養豬場疑似違規使用廚餘及動物性廢渣，將依動物傳染病防治條例及飼料管理法裁罰，開罰金額40萬元起，情節重大或累犯者最高可處400萬元。

動物防疫所指出，昨日上午7時30分，聯合縣府農業處畜產科、環保局及警察局彰化分局芬園分駐所，鎖定芬園鄉一處涉嫌違規的養豬場進行突襲稽查。現場在其中一處豬場查獲3輛清運車載運廚餘，另在隔壁豬場的調配槽內，查獲未經核准的動物性廢渣，且含有雞蛋成分。

經查，兩處養豬場為家族不同成員分別經營，彼此緊鄰。業者疑為規避查緝，利用假日凌晨自台中載運廚餘進場，經稽查人員事前掌握情資，當場查獲。

縣府表示，其中一場曾申請設置蒸煮設備但未獲核准，卻仍有廚餘車輛進出，場主雖否認以廚餘餵養豬隻，仍依違反動物傳染病防治條例裁罰；另一場則明確查獲於調配槽內使用含雞蛋的動物性廢渣，已違反飼料管理法。

縣府說，雞蛋屬農業事業廢棄物，依法僅能作為堆肥使用，不得作為飼料來源。依據農業部於2025年12月26日修正、並自2026年1月1日施行的裁罰基準，違規搬運或使用廚餘餵養豬隻，初次即處40萬元以上罰鍰，情節重大或累犯者最高可處400萬元，並將取消申請轉用飼料補助資格。

此外，依防疫規定，縣府已對涉案豬場實施14日移動管制，並針對場內病弱豬隻採樣檢驗，送交國立中興大學動物疾病診斷中心進行非洲豬瘟病毒核酸檢測。待管制期滿且檢驗結果為陰性後，始可解除移動管制，以確認無感染風險。

彰化縣府跨機關突襲稽查，於芬園鄉查獲2處相鄰養豬場疑似違規使用廚餘及動物性廢渣，將依動物傳染病防治條例及飼料管理法裁罰，開罰金額40萬元起跳。圖／彰化縣府提供
彰化縣府跨機關突襲稽查，於芬園鄉查獲2處相鄰養豬場疑似違規使用廚餘及動物性廢渣，將依動物傳染病防治條例及飼料管理法裁罰，開罰金額40萬元起跳。圖／彰化縣府提供

彰化縣府跨機關突襲稽查，一處豬場查獲3輛清運車載運廚餘。圖／彰化縣府提供
彰化縣府跨機關突襲稽查，一處豬場查獲3輛清運車載運廚餘。圖／彰化縣府提供

農業部 非洲 彰化縣

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