脂肪肝別輕忽 專家：恐與心血管疾病癌症風險相關

脂肪肝常被視為健檢紅字中的「小問題」，肝病醫療策進會提醒，脂肪肝不僅可能惡化為代謝功能異常相關脂肪性肝炎，更與心血管疾病、肝纖維化、肝硬化甚至肝癌風險密切相關。

金馬影帝黃秋生擔任脂肪肝衛教大使，在衛教影片中化身麵店老闆，面對脂肪肝、肝纖維化、肝硬化等一顆顆逐漸病變的「肝」，在肝病變可見化的畫面中，提醒民眾「快給醫生看，逆轉脂肪肝」。

「看到那個變化，其實會覺得很可怕。」黃秋生表示，自己過去對於像脂肪肝這類「沒有症狀」的問題，確實容易忽略，直到朋友不斷提醒，才半推半就地去做健康檢查，這才發現已有脂肪肝與血管阻塞問題。

許多慢性疾病在早期往往沒有明顯症狀，等到身體發出警訊時，已累積相當程度風險。黃秋生以自身經歷提醒大眾，注意在無聲中累積的問題，「有些事情不是不知道，而是會覺得還沒那麼嚴重，結果一直拖著就出事。」

社團法人台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏透過新聞稿指出，代謝性脂肪肝其實是全身代謝失衡的表現，與肥胖、糖尿病、高血脂等問題密切相關。臨床顯示，部分患者可能進一步發展為代謝性脂肪肝炎，增加肝纖維化與肝癌風險。

高嘉宏表示，代謝性脂肪肝炎也是心血管重症與肝癌的重要危機指標，其患者主要死因往往來自心血管疾病，顯示脂肪肝並非單純的肝臟問題。然而，不少民眾即使確診脂肪肝，仍選擇觀望或僅自行調整生活型態，甚至購買保肝食品，未及早就醫，因而錯失治療時機。

脂肪肝最大的風險在於「無症狀」，但沒有症狀並不代表沒有疾病。高嘉宏指出，只要健檢發現脂肪肝、肝指數異常，或本身已有三高、肥胖、腰圍過高等代謝風險，建議應及早就醫評估，透過專業判斷與適當介入，才能有效降低未來肝病與心血管疾病風險。