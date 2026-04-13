拖到腫瘤「塞滿腸道」...5旬男腸癌三期併腎積水 靠達文西手臂逆轉

50多歲做工的張姓男子飲食少蔬菜、纖維攝取不足，腹痛、血便不以為意，近期症狀惡化，嚴重脹氣、排便困難，就診時已是大腸直腸癌三期，腫瘤塞滿腸道，還壓迫泌尿道，一度瀕臨腎衰竭與敗血症，所幸接受達文西微創手術切除腫瘤，腎功能恢復，度過險關。

手術由大同醫院大腸直腸外科主任蔡鎧隆領軍，聯手泌尿外科與麻醉團隊跨科合作，導入達文西手術系統進行微創手術，在高解析3D視野下，機械手臂深入骨盆腔狹小空間，先精準切除腫瘤與受侵犯腸段，再清除淋巴結，最後處理最棘手的輸尿管重建。

關鍵在於能不能保住腎臟，術中評估後，團隊決定不走傳統以腸道重建的高負擔方式，而是採取膀胱解放術，將健康輸尿管重新植入膀胱，讓病人免於更大範圍重建，也成功守住左腎功能。

蔡鎧隆表示，這類直腸癌侵犯泌尿道案例相當少見，腫瘤長在直腸與乙狀結腸交界處，不只堵住腸道，還一路侵犯左側輸尿管，導致尿液回流腎臟，形成左腎嚴重積水，若再延誤，恐演變為腎衰竭敗血症。

整場手術歷時數小時，在精密操作下完成，術後病人恢復順利，不僅腎功能逐步回升，排便也恢復正常，搭配化療大幅降低復發風險。

他表示，傳統開腹手術風險極高，往往傷口大、恢復慢，如今透過達文西機械手臂輔助，出血量與併發症顯著降低，完成這場高難度手術。

蔡鎧隆說，張男術後恢復順利，腎功能逐步回升，排便恢復正常，並配合輔助化療以降低復發風險，這次手術仰賴跨科團隊精準合作，展現複合型癌症治療整合能力，讓患者成功保住腎臟，兼顧生活品質。

他提醒，大腸直腸癌位居國人癌症發生率前三名，且有年輕化趨勢，腹痛、血便、排便習慣改變，往往是最早卻也最容易被忽略的警訊，一旦拖延，腫瘤擴散至鄰近器官，治療難度將成倍增加。

若飲食習慣長期偏好肉類、低纖維飲食，出現腹痛、血便或排便習慣改變等警訊，應及早就醫接受大腸鏡篩檢，把握黃金治療時機。

大同醫院大腸直腸外科主任蔡鎧隆指出，大腸直腸癌為台灣發生率前三大癌症，且有年輕化趨勢。圖／高雄市大同醫院提供