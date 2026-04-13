LINE群組揪客代價大！新竹白牌車載外籍客賺250元罰10萬

新竹白牌車違規攬客情況持續升溫，甚至藉由LINE群組鎖定外籍人士。新竹市監理站日前會同警方在轉運站聯合稽查，當場查獲一輛自用車違規載送外籍乘客並收費250元，依法重罰司機10萬元，駕照與車牌各吊扣4個月，強力遏止地下載客行為。

新竹市監理站表示，4月7日上午，稽查人員在新竹轉運站執行聯合查緝時，發現一輛自小客車違規載客，經查雙方已合意收費，屬非法營業行為。依據公路法及汽車運輸業管理規則，除開罰駕駛人10萬元外，並同步吊扣駕駛執照與車輛牌照各4個月。

監理站指出，近期白牌車多透過LINE群組招攬生意，尤其鎖定資訊相對不足的外籍移工族群。由於這類車輛未投保乘客險，乘客也難以確認駕駛是否具備合法資格或車輛是否合法登記，一旦發生交通事故或糾紛，求償與責任釐清都將面臨困難，風險相當高。

新竹市監理站站長黃友川表示，外籍朋友在台工作不易，交通安全更需要保障，因此已加強宣導「不叫、不搭、不推薦」來路不明的私家車服務，提醒民眾務必選擇合法計程車或合格運輸工具，才能確保乘車安全與自身權益。

監理站強調，未來將持續會同警方，在轉運站、車站及檢舉熱點不定期、不定點加強取締，同步深化外籍族群宣導，從源頭降低違規需求。盼透過嚴格執法與教育並行，建立更安全的乘車環境，避免白牌車亂象持續擴大。