影／以父母名義捐出奈米沐浴機 豐醫護理部主任江蕙娟淚謝
衛福部豐原醫院護理部主任江蕙娟號召親友，以其父母名義捐出一台「奈米Spa沐浴機」給豐醫附屬后里綜合長照機構；江惠捐今天在捐贈儀式中激動落淚說，她父母一生純樸、節儉，一直教導子女要回饋社會，父母已離世，她很感恩醫院對她像家人、也把她父母當家人一樣照顧。
江蕙捐表示，父母離世後，她希望以父母名義捐贈，買進這一台智慧型的沐浴機給現在綜合長照機構的住院長輩們，因為這是奈米級SPA機，不需要過度摩擦皮膚，就可以讓長輩們得到很深層的一個清潔，而且有放鬆的效果。
她和家人討論，姊妹都很支持，甚至她母親生前跟家人比較親近的晚輩也都想要完成這個善舉，所以其實這一台沐浴機包含了家人還有晚輩們，共1人來完成這個善舉。
她說這項禮物可提升照護專業，她在臨床工作多年，深知一線同仁辛苦，也很感受到長輩需要舒適的生活環境，希望沐浴機可以帶給他們不只是健康，還有生活上面的尊重和尊嚴。
江蕙娟說，父母一生純樸、節儉，一直教導子女要回饋社會，他們離開時，她真的很感恩醫院對她像家人一樣，也把她的父母當家人一樣照顧。所以雖然父母已經離開，她要把尊重，還有父母的教導、要回饋的精神，回饋給她最親愛的豐原醫院。因為在這裡她不只是一個員工，它也是自己的第二個家。
今天捐贈儀式發起人是豐原醫院護理部主任江蕙娟，其雙親於去年及今年初相繼住院，生命最後階段受到院內醫療團隊專業照護與溫馨陪伴，安詳離世，她由照顧者、家屬，轉而成為捐贈者，將個人生命經驗化為實際行動，以父母名義捐贈智慧沐浴設備。
今天捐贈的「奈米Spa沐浴機」為智慧長照設備之一，專為臥床或行動不便長者設計，透過奈米微細氣泡技術，在減少肌膚摩擦的同時達到深層清潔，促進血液循環與肌肉放鬆。豐原醫院院長李永恒表示，這是第一次有醫院員工捐贈器材給醫院，他很感動，這是善的循環。
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