防失智多曬太陽？16年研究揭關鍵：30至40歲是黃金期

最新研究指出，中年維持較高維生素D濃度，可能有助於降低晚年失智風險。該研究追蹤793名成年人長達16年，發現維生素D較高者，大腦Tau蛋白較低。30至40歲為關鍵預防期，透過日照、飲食或補充劑，來提升維生素D，有助於守護大腦健康。

全世界每三秒，就多一位失智症患者！而隨著台灣邁入超高齡社會，失智症預防也成為刻不容緩的重要公衛議題。

幸好，「及早預防」還是能有不錯的成效。根據美國神經醫學會官方期刊《神經學開放取用》（Neurology Open Access）最新研究，人們從30歲起，直到40多歲時，擁有較高的維生素D濃度；其與十多年後，較低的大腦Tau蛋白濃度顯著相關。而Tau蛋白，是阿茲海默症重要的神經退化標誌。這項發現意味著，30至40多歲，是預防失智症的黃金干預窗口，若想在晚年依舊保有敏銳思緒，中年時期無疑是大腦老化的關鍵轉折點。

tau蛋白過度磷酸化，導致失智退化

研究團隊追蹤793名平均年齡為39歲、研究開始時未罹患失智症的成年人，並在研究開始時，測量每位參與者血中的維生素D濃度。約16年後，這些參與者接受了腦部掃描，研究人員評估他們的Tau蛋白及β─澱粉樣蛋白濃度。這兩種蛋白，都被認為是阿茲海默症重要的生物標記。維生素D濃度高於30ng/mL被定義為高濃度，低於該閾值則被視為低濃度。

結果指出，34%的參與者維生素D濃度偏低，但僅有5%的人表示服用維生素D補充劑。研究人員將年齡、性別、憂鬱症狀等因素納入考量後發現，維生素D濃度較高者，16年後的Tau蛋白濃度較低。過度磷酸化Tau蛋白在細胞內堆積，形成神經纖維纏結，會破壞神經細胞功能，導致記憶、判斷與行為逐漸退化。

維生素D濃度較高，降低失智風險

研究作者、愛爾蘭戈爾韋大學（University of Galway）博士候選人穆里根（Martin David Mulligan）表示：「這些結果表明，中年時期較高的維生素D濃度，可能有助於預防大腦Tau蛋白沉積的形成；維生素D濃度過低，可能是潛在的風險因素。我們可以透過干預及治療，降低罹患失智症的風險。」

穆里根也表示：「這些結果令人振奮，因為它們表明，中年早期較高的維生素D濃度，與16年後平均較低的Tau蛋白濃度之間存在關聯。而中年，是調整風險因子能產生更大影響的時期。」

關鍵FAQ

Q：維生素 D對預防失智症有什麼具體作用？與 Tau 蛋白的關係為何？

A：最新研究發現，中年時期維持較高的維生素D濃度，十多年後，大腦Tau蛋白濃度較低，或許有助於預防阿茲海默症等神經退化疾病。

Q：幾歲是預防失智症的黃金時期？為什麼中年是關鍵？

A：預防失智症的黃金干預窗口，是30至40多歲的中年時期。從30歲開始定期監測維生素D濃度，並及早介入，是預防失智症的核心策略。

Q：血液中維生素D的理想標準是多少？如何有效提升濃度？

A：為了守護大腦健康，建議將血液中的維生素 D濃度維持在30ng/mL以上。除了攝取深海魚類與蛋黃外，最高效的天然途徑是規律日照，建議每週2至3次，上午10點至下午2點，避開正中午高溫，露出手臂與腿部曬太陽約10～15分鐘。若飲食與日照不足，應考慮適當服用維生素補充劑。

（本文出自2026.04.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）