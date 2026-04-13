補助僅千元六都後段班 中市議員批如何接住特殊兒？

台中市議會民政委員會今質詢指出，現行收托身心障礙及發展遲緩幼兒每月補助僅1000元，誘因明顯不足，導致送托率偏低。民進黨市議員要求市府調升補助、建立分級制度，提升托育機構收托意願，減輕家庭照顧壓力。

市議員王立任、黃守達、謝志忠、張玉嬿、林德宇、張芬郁聯合質詢，王立任指出，身心障礙與發展遲緩幼兒對家庭影響深遠，不僅增加醫療與照顧支出，也加重家長心理負擔，甚至影響家庭結構。及早介入與完善社福支持，是維持家庭功能的重要關鍵。

市府資料顯示，台中市提供未滿7歲兒童每年免費發展篩檢，但整體照顧現況仍面臨挑戰，包括人數持續增加，0至3歲身障或發展遲緩幼兒，從2023年2163人增至2025年2987人。但送托率偏低，2025年平均每月僅149.4人送托，占比不到5%；家庭負擔沈重，多數由家長自行照顧，缺乏足夠喘息與支持資源

議員認為，低送托率反映制度誘因不足，也使家庭長期承受高壓照顧負擔。台中市自2015年起，針對收托特殊幼兒的居家托育人員及準公共托嬰中心，每人每月補助1000元。王立任指出，該金額已無法反映實際照顧成本，對托育端吸引力有限。

但台中市補助制度落後，與他縣市差距擴大。議員指出，相較之下，新北市與台南市已建立分級補助制度，依障礙程度提供差異化獎勵，並對具備特教或早療訓練的托育人員加發補助，制度更具彈性與誘因。

多位議員提出具體建議，要求市府從制度面全面優化，包括調升補助金額，以反映物價與人力成本，提升實質誘因。另建立分級機制，依障礙程度與專業資格設計差異化獎勵；提升收托意願，引導托嬰中心與保母投入，擴大服務量能。

議員強調，唯有提高補助、降低托育端風險，才能真正擴大收托體系，讓特殊兒家庭獲得實質支持，減輕長期照顧壓力。