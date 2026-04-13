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網傳長者搭雙鐵有「5大免費特權」 交通部：AI假訊息勿上當

中央社／ 台北13日電
網路社群近期流傳長者搭雙鐵享有5大免費措施等影片與訊息，交通部今天表示，這是AI技術生成的虛構假訊息，民眾切勿上當受騙，更勿以訛傳訛。聯合報系資料照片
網路社群近期流傳長者搭雙鐵享有5大免費措施等影片與訊息，交通部今天表示，這是AI技術生成的虛構假訊息，民眾切勿上當受騙，更勿以訛傳訛。聯合報系資料照片

網路社群近期流傳長者搭雙鐵享有5大免費措施等影片與訊息，交通部今天表示，這是AI技術生成的虛構假訊息，民眾切勿上當受騙，更勿以訛傳訛。

近期網路社群與YouTube頻道，如「銀齡生活」、「樂齡指南」等，流傳2026年起長者搭乘台鐵高鐵享有5大免費特權及10月新政策等相關影片與訊息。

交通部今天發布新聞稿表示，該類影片並未引述任何官方資訊，實為利用AI模板大量產製的農場內容，且刻意使用「勇敢爭取」、「不開口服務人員絕對不會告訴你」等煽動性用語，恐製造年長旅客與站務人員的對立，擾亂公共運輸服務秩序，對此惡劣行徑予以強烈譴責。

交通部表示，目前並沒有免費升等或同行者免費特權，網路傳聞的「免費升等高級車廂」、「持免費票陪伴長輩同行」、「高鐵假期1500元補貼旅遊金」等，均為惡意造謠。

此外，交通部說，依老人福利法規定，年滿65歲國民搭乘雙鐵，可享有半價優惠，目前「敬老卡」扣抵車資僅適用於台鐵，且受各縣市政府補助額度限制，絕無傳言所稱「無限額度」；高鐵則尚無敬老卡扣抵車資服務，敬老卡也無法綁定或匯入家人信用卡紅利點數。

交通部指出，目前符合台鐵黃金會員以上會員等級，提供對號列車座位媒合的服務，並非以年齡區分長者專屬特權。

交通部說，雙鐵也沒有設置實體「專屬綠色通道」，亦無「銀髮免費貴賓室」或雙層列車設計；年長及行動不便旅客如有需求，可至車站服務台或無障礙窗口辦理，雙鐵皆會啟動愛心通報服務機制，由站務人員協助引導上下車。

網傳「車站到目的地免費來回接駁」、「電動車月台接送服務」，交通部表示，皆為虛構；此外，目前僅高鐵、台鐵EMU3000型列車內設有AED心臟去顫器，所有車廂皆未配置氧氣瓶。

交通部並指出，持優待票（含敬老票）旅客有其常態的行李託運件數與重量限制，若以包裹託運則按普通費率5折計收，並無所謂的「敬老專屬費率」。

交通部強調，政府及雙鐵各項最新服務、優惠措施與票價規定，都會第一時間同步公布於官方網站；若收到來源不明的各項福利或政策影片，請務必至交通部、台鐵或台灣高鐵官方網站查閱確認。

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